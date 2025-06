Brooklyn Beckham e la moglie Nicola Peltz. Imago

La distanza tra Brooklyn Beckham e la sua famiglia sembra essere influenzata dalla moglie Nicola Peltz e dal legame del fratello Romeo con una sua ex. Questo accade mentre David Beckham si prepara a ricevere un'onorificenza da re Carlo.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Brooklyn Beckham avrebbe tagliato i rapporti con i genitori David e Victoria e con i fratelli, ignorando ogni tentativo di contatto.

Secondo «Page Six», la rottura sarebbe legata a tensioni con la moglie Nicola Peltz e alla mancata approvazione del matrimonio da parte di Victoria.

Segnali social e assenze agli eventi familiari rafforzano l’idea di un allontanamento profondo, mentre il fratello Cruz ha espresso pubblicamente sostegno ai genitori. Mostra di più

Brooklyn Beckham ha deciso di interrompere i rapporti con la sua famiglia, inclusi il padre David, la madre Victoria e i fratelli Romeo, Cruz e Harper.

Secondo quanto riportato da «Page Six», una fonte vicina alla famiglia Beckham ha rivelato che la ragazza non desidera più alcun contatto con i famigliari e ignora i loro tentativi di comunicazione, anche tramite messaggi.

L'assenza di Brooklyn al 50mo compleanno del padre aveva già sollevato molte domande. Ora la rottura sembra coincidere con l'imminente onorificenza che David riceverà da re Carlo, il titolo di Cavaliere.

«Page Six» suggerisce che la moglie di Brooklyn, Nicola Peltz, sia una delle cause principali del distacco, poiché Victoria non ha mai approvato il loro matrimonio e ritiene la donna responsabile dell'allontanamento del figlio, che ora vive a Los Angeles con i genitori di lei.

Inoltre, si vocifera che Brooklyn abbia evitato l'evento per non incontrare Kim Turnbull, sua ex e attuale fidanzata del fratello Romeo.

Recentemente, Brooklyn ha pubblicato un video sui social in cui dichiara amore eterno a Nicola, interpretato da molti come un messaggio alla sua famiglia.

In risposta, il fratello Cruz ha condiviso un messaggio sui social esprimendo amore e gratitudine verso i genitori: «Amo la mia famiglia. Vi amo più di ogni altra cosa, mamma e papà, ci avete dato la vita e vi siete presi cura di noi nonostante tutto. Non posso dirvi quanto siamo fortunati ad avervi».

Il 20enne avrebbe persino contattato i locali frequentati da Brooklyn per evitare di incontrarlo. Il prossimo 10 luglio, in occasione del compleanno di Harper, la sorella minore, si vedrà se Brooklyn parteciperà o se continuerà a mantenere le distanze.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.