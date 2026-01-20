Brooklyn Beckham e Nicola Peltz

In un lungo e durissimo sfogo su Instagram, il primogenito di David e Victoria Beckham accusa i genitori di aver tentato di sabotare il suo matrimonio con Nicola Peltz e chiarisce: nessun passo indietro, nessuna riconciliazione.

Covermedia Covermedia

Londra, cronaca di una rottura annunciata. Brooklyn Peltz Beckham decide di parlare e lo fa senza filtri. In un post lungo e incendiario, il 26enne mette nero su bianco la sua versione dei fatti sulla frattura con la famiglia Beckham: «Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia».

Una dichiarazione netta, che arriva dopo anni di silenzio. «Sono rimasto in silenzio per anni e ho fatto ogni sforzo per mantenere queste questioni private», scrive. «Purtroppo i miei genitori e il loro team hanno continuato a rivolgersi alla stampa, lasciandomi senza scelta se non quella di parlare per me stesso e dire la verità su alcune delle bugie che sono state pubblicate».

Al centro del racconto, il rapporto con la moglie Nicola Peltz Beckham, sposata nel 2022 e figlia dell'imprenditore miliardario Nelson Peltz e dell'ex modella Claudia Heffner Peltz.

Brooklyn accusa apertamente i genitori di aver cercato di distruggere il loro legame: «Hanno provato incessantemente a rovinare la mia relazione sin da prima del matrimonio e non si sono mai fermati».

Ecco gli episodi più delicati

Tra gli episodi più delicati, quello dell'abito da sposa. Secondo Brooklyn, sua madre Victoria Beckham avrebbe annullato all'ultimo momento la realizzazione del vestito per Nicola, costringendola a trovare in fretta un'alternativa, nonostante l'entusiasmo iniziale.

E non solo: «Settimane prima del grande giorno, i miei genitori mi hanno ripetutamente fatto pressioni e hanno tentato di corrompermi per farmi firmare la rinuncia ai diritti sul mio nome».

Il racconto diventa ancora più crudo quando Brooklyn parla del ricevimento di nozze. Accusa l'ex Spice Girl di aver «dirottato» il primo ballo con Nicola, danzando con lui in modo «inappropriato» davanti agli invitati. «Non mi sono mai sentito così a disagio o umiliato in vita mia», confessa.

E a chi insinua che sia Nicole a controllarlo, dice...

A chi insinua che sia Nicola a controllarlo, Brooklyn risponde senza esitazioni: «È una narrazione completamente capovolta. Sono stato controllato dai miei genitori per la maggior parte della mia vita».

E aggiunge una rivelazione personale: «Sono cresciuto con un'ansia opprimente. Per la prima volta, da quando mi sono allontanato dalla mia famiglia, quell'ansia è scomparsa. Mi sveglio ogni mattina grato per la vita che ho scelto e sento pace e sollievo».

Il post si chiude con una presa di posizione definitiva, che suona come un manifesto esistenziale: «Io e mia moglie non vogliamo una vita plasmata dall'immagine, dalla stampa o dalla manipolazione. Vogliamo solo pace, privacy e felicità per noi e per la nostra futura famiglia».

Una dichiarazione che segna uno spartiacque irreversibile nella saga della famiglia più mediatica d'Inghilterra.