Bruce Campbell

La star del franchise «La casa» rivela sui social di avere un tumore. «Il lavoro dovrà passare in secondo piano», scrive, spiegando che annullerà gli impegni per concentrarsi sulle cure.

Covermedia Covermedia

Bruce Campbell ha un tumore. L'attore, noto al grande pubblico per il ruolo iconico nella saga horror «La casa», ha condiviso la notizia con un messaggio pubblicato su X, spiegando che la diagnosi è arrivata come uno shock.

Campbell non ha specificato il tipo di tumore, ma ha chiarito che è «curabile» e non «guaribile»: «Oggi, quando qualcuno ha un problema di salute, lo si definisce un'«opportunità», quindi andiamo con questa versione: ne sto affrontando una», ha scritto lunedì.

L'attore ha spiegato che la malattia avrà conseguenze anche sul piano professionale. «Sto pubblicando questo messaggio perché alcune cose, dal punto di vista lavorativo, dovranno cambiare. Il lavoro in generale dovrà passare in secondo piano rispetto alle cure», ha aggiunto.

Il suo obiettivo è recuperare le forze nei prossimi mesi. «Il mio piano è stare il meglio possibile durante l'estate, così da poter andare in tour con il mio nuovo film «Ernie & Emma» in autunno», ha detto.

Cancellate le prossime apparizioni

Campbell ha inoltre annunciato la cancellazione delle prossime apparizioni pubbliche per concentrarsi sul trattamento. «Mi dispiace molto. Le esigenze della terapia e gli impegni professionali non sempre vanno di pari passo».

Nel messaggio precisa di non cercare compassione, ma di voler evitare la diffusione di «informazioni false».

E conclude con una nota di determinazione: «Non temete, sono un vecchio duro e ho un grande sostegno. Conto di restare in giro ancora a lungo. Come sempre, siete i migliori fan del mondo e spero di vedervi presto».