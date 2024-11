Bruce Springsteen

Il Boss smentisce un recente report di Forbes: «Ho speso troppi soldi in futilità».

Covermedia

Bruce Springsteen smentisce di far parte del club dei billionaire. A luglio, Forbes aveva rivelato che il Boss, star indiscussa del rock con oltre 50 anni di carriera, vantasse di un patrimonio di 1,1 miliardi di dollari.

Tuttavia, il cantante ha smentito il report durante un'intervista rilasciata al The Telegraph: «Non sono un miliardario, vorrei esserlo, ma si sono sbagliati di grosso».

Bruce ha di certo rimpinguato i suoi conti nel 2021, con la cessione dei diritti di publishing delle sue canzoni e i master dei suoi album a Sony Music in un accordo da ben 500 milioni di dollari. Ora è il colosso a detenere i diritti sull'intero catalogo della rockstar.

Tuttavia, ciò non sarebbe bastato a renderlo miliardario a causa del suo stile di vita. «Ho speso troppi soldi in cose futili», ha dichiarato Springsteen.

Un film racconterà la nascita dell'iconico album «Nebraska»

La star di «Born in the USA» potrà tentare la scalata verso il miliardo con i suoi tour, come accaduto la scorsa settimana a Toronto, in Canada.

Lo show si è tenuto all'indomani delle elezioni presidenziali, quando Bruce ha dato del «malato di mente» a Donald Trump, definendo le recenti elezioni come «le più importanti della storia della nazione».

Bruce verrà presto interpretato dall'attore Jeremy Allen White in un film che racconterà la nascita dell'iconico album «Nebraska». Il film arriverà nelle sale nel 2025.

Covermedia