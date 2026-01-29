Il cantautore americano Bruce Springsteen (foto d'archivio). KEYSTONE

Bruce Springsteen ha sorpreso i fan con un nuovo brano, «Streets of Minneapolis», dedicato alla città in Minnesota e in memoria di Renee Good e Alex Pretti, vittime delle operazioni dell'ICE.

Hai fretta? blue News riassume per te Bruce Springsteen ha pubblicato una nuova canzone intitolata «Streets of Minneapolis».

Il brano riflette sulle recenti operazioni dell'ICE nella città del Minnesota, che hanno causato la morte di Renee Good e Alex Pretti.

Oltre a commemorare le vittime, la canzone, scritta e pubblicata in pochissime ore, è un chiaro atto di protesta e di resistenza verso l'attuale amministrazione di Donald Trump. Mostra di più

Bruce Springsteen ha pubblicato un nuovo brano intitolato «Streets of Minneapolis», diffuso attraverso i suoi canali social.

Come riporta, tra gli altri, «Sky TG24», la canzone è stata scritta e registrata in tempi record, come risposta agli eventi drammatici avvenuti nella città americana durante le operazioni dell'ICE, l'agenzia federale per l'immigrazione.

Nel messaggio che accompagna la canzone, Springsteen dedica il brano alla comunità di Minneapolis, ai suoi «vicini di casa immigrati» e in memoria di Alex Pretti e Renee Good, vittime dell'intervento.

Il testo si conclude con un potente invito alla libertà: «Stay free».

Un brano diretto e politico

La canzone inizia con un arrangiamento acustico che si evolve in un coro più ampio.

Nei suoi versi, The Boss dipinge un quadro di Minneapolis segnata da conflitti e tensioni, con riferimenti diretti all'azione delle forze federali. La città è descritta come un luogo di scontri civili e politici, con immagini di strade innevate e agenti armati.

Pretti e Good sono ricordati per nome nel testo, che assume la forma di un omaggio commemorativo.

Springsteen non esita a menzionare l'amministrazione federale e al presidente Donald Trump. Il linguaggio è diretto e colloca il brano nella tradizione delle canzoni di commento sociale e politico.

Il tema universale dei diritti civili

Il ritornello, caratterizzato da un canto collettivo, funge da slogan e rafforza il messaggio di protesta del brano.

Il titolo «Streets of Minneapolis» richiama «Streets of Philadelphia», un'altra canzone iconica del rocker, con il quale ha vinto l'Oscar, legando la storia locale a temi universali come i diritti civili e la violenza istituzionale.

Con questa nuova uscita, scrive il portale, Springsteen continua a partecipare al dibattito pubblico attraverso la musica, utilizzando i social media per una diffusione immediata e un linguaggio che si inserisce nella tradizione della canzone civile americana.