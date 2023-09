Bruce Springsteen

Il cantante di «Born In The U.S.A.» si deve fermare per motivi di salute, a soli otto concerti dalla fine del suo tour mondiale che lo vede ormai calcare i palchi del globo terraqueo da diversi mesi.

Il cantante di «The River» ha annunciato mercoledì tramite i social media la necessità di riprogrammare lo spettacolo di ieri, giovedì, a Syracuse, New York, e i successivi sette concerti a causa delle sue cattive condizioni di salute.

«Bruce Springsteen e la E Street Band hanno rinviato tutti gli spettacoli attualmente programmati per il mese di settembre 2023, a partire dallo show previsto al JMA Wireless Dome di Syracuse, NY», si legge nel comunicato.

(1/5) Bruce Springsteen and The E Street Band have postponed all performances currently scheduled for September 2023, beginning with tomorrow's show scheduled for the JMA Wireless Dome in Syracuse, N.Y. pic.twitter.com/jxCclJBQiK — Bruce Springsteen (@springsteen) September 7, 2023

«Springsteen è in cura per i sintomi di un'ulcera peptica e i suoi consulenti medici hanno deciso di posticipare il resto degli spettacoli di settembre».

Un'ulcera peptica, giova ricordare, è una lesione del rivestimento dello stomaco o dell'intestino.

Bruce: «Ho il cuore spezzato»

La leggenda della musica, 73 anni, ha detto ai suoi fan di avere il «cuore spezzato» per il rinvio degli spettacoli.

«Innanzitutto, ci scusiamo con i nostri favolosi fan di Philadelphia che abbiamo perso qualche settimana fa», ha continuato.

«Torneremo per recuperare questi spettacoli e poi altri ancora. Grazie per la vostra comprensione e il vostro sostegno. Ci siamo divertiti un mondo ai nostri concerti negli Stati Uniti e non vediamo l'ora di vivere altri momenti fantastici. Torneremo presto. Con amore e Dio benedica tutti, Bruce».

Quando riprenderà il tour?

L'annuncio arriva settimane dopo che Springsteen aveva riprogrammato due spettacoli a Philadelphia, in Pennsylvania, a causa di una malattia non dichiarata a metà agosto. È tornato in tour per altri cinque concerti prima di decidere di rimandare i successivi otto.

La ripresa del tour è prevista per il 3 novembre a Vancouver, in Canada.

I due concerti di Philadelphia sono stati riprogrammati per l'agosto 2024. Le nuove date dei concerti di settembre non sono ancora state annunciate.

Covermedia