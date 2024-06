Nel marzo del 2022 la sua famiglia ha annunciato che l'attore hollywoodiano Bruce Willis aveva problemi di salute e non avrebbe più girato film. Foto: Lionsgate

Mabel, la figlia 12enne di Bruce Willis, ha terminato la scuola primaria, ma il padre non ha potuto partecipare alla cerimonia di consegna della maturità a causa della sua malattia. La moglie Emma è quindi stata accompagnata all'evento dall'ex moglie dell'attore Demi Moore.

Hai fretta? blue News riassume per te Mabel, la figlia 12enne di Bruce Willis, ha terminato la scuola primaria.

L'attore hollywoodiano, che soffre di demenza frontotemporale, non ha potuto partecipare alla cerimonia di consegna della maturità.

Ma all'evento era presente la moglie Emma Heming-Willis, la quale è stata accompagnata da Demi Moore, ex moglie del marito.

Questa sembra essere un'ulteriore prova di quanto la famiglia Willis-Heming-Moore sia molto unita. Mostra di più

Nonostante la diagnosi di demenza, Bruce Willis sembra ancora godersi la vita. La moglie Emma Heming offre occasionalmente ai fan uno spaccato della sua vita quotidiana su Instagram

Da qualche tempo, però, l'attore statunitense non viene più visto in appuntamenti ufficiali.

Non è stata quindi una sorpresa che il 69enne non fosse presente alla cerimonia di consegna della maturità della figlia 12enne Mabel. Vi ha invece partecipato la madre, la quale era accompagnata da Demi Moore, ex moglie di Bruce Willis.

Tutto ciò è un'ulteriore prova di quanto la famiglia, sebbene allargata, sia molto unita.

Demi Moore con le due figlie

Secondo il quotidiano britannico «Daily Mail», Emma Heming è stata vista arrivare all'evento con la secondogenita Evelyn (10 anni) poco prima dell'arrivo di Demi Moore con le figlie Scout e Tallulah.

Dopo la cerimonia, tutti i membri della famiglia hanno posato insieme su un prato per un ritratto in cui tutte le donne tenevano una maschera con la foto di Mabel davanti al viso.

Emma Heming ha condiviso lo scatto su Instagram e ha scritto: «Scuola media! Eccola che arriva!👩🏻‍🎓📚❣️»

Le donne hanno poi concluso la giornata con una cena insieme a Santa Monica, in California.

Demi Moore: «Le nostre figlie sono come sorelle»

Nel marzo 2021, Demi Moore aveva condiviso un post su Instagram per «celebrare le donne che mi ispirano».

Nel testo aveva menzionato il suo legame speciale con l'attuale moglie di Bruce Willis: «Le nostre figlie sono come sorelle. Siamo mamme insieme, sorelle unite in questa folle avventura della vita».

Nel marzo di due anni fa si è poi saputo che Bruce Willis aveva problemi di salute. Allora la sua famiglia spiegò che avrebbe dovuto abbandonare la carriera di attore a causa dell'afasia, un disturbo del linguaggio.

Successivamente, nel febbraio del 2023, la moglie ha annunciato che l'attore aveva ricevuto una diagnosi più precisa di demenza frontotemporale.