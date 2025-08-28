Bruce Willis Con Emma Heming Willis

Emma Heming Willis racconta il difficile adattamento alla demenza frontotemporale del marito, che non vive più insieme alla sua famiglia.

Emma Heming Willis ha condiviso dettagli delicati sulla vita di Bruce Willis da quando gli è stata diagnosticata la demenza frontotemporale (FTD) nel 2023.

In un'intervista esclusiva per il programma «Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey», trasmesso martedì, la moglie dell'iconico attore ha rivelato che Bruce vive ora in una casa separata, ma vicina alla loro abitazione, dove riceve assistenza continua.

Emma ha spiegato che la decisione di trasferire il 70enne in un'abitazione a un piano, pensata per facilitare le sue necessità fisiche, è stata presa soprattutto per il bene delle loro figlie, Mabel, 13 anni, e Evelyn, 11.

«È stata una delle decisioni più difficili che ho dovuto prendere», ha confessato la 47enne. «Ma sapevo che Bruce avrebbe voluto questo per le nostre figlie, per dare loro una casa che rispondesse meglio alle loro esigenze».

La vicinanza emotiva resta forte

Nonostante la separazione fisica, la vicinanza emotiva resta forte. Emma ha rivelato che Bruce è assistito da un team di professionisti 24 ore su 24, mentre lei e le bambine lo vanno a trovare spesso. «Quando andiamo da lui, di solito siamo fuori o guardiamo un film insieme. È davvero importante per noi essere lì, connetterci con Bruce», ha aggiunto.

La casa in cui vive ora l'attore, ha spiegato Emma, è «un luogo pieno di amore, risate, cura e supporto», dove Bruce è circondato dall'affetto di amici che continuano a mostrargli il loro sostegno, portando vita e gioia nella sua quotidianità.

Bruce, che si è ritirato dal mondo del cinema nel 2022 a causa dell'afasia, un disturbo del linguaggio che impedisce di comunicare, ha ricevuto la diagnosi di FTD l'anno successivo.

Nonostante la gravità della malattia, Emma è sicura che Bruce riconosca ancora le persone a lui care. «Quando siamo con lui, si illumina», ha detto con commozione. «Ci tiene la mano, ci abbracciamo e ci baciamo, e lui ricambia. È tutto ciò che mi basta».