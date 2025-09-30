Bruce Willis e Emma Heming Willis sono da tempo una coppia. sda

Emma Heming Willis condivide il difficile percorso della diagnosi di demenza frontotemporale del marito Bruce, iniziato con un segnale apparentemente innocuo: il ritorno del balbettio.

A rivelare la malattia, inizialmente, è stato il ritorno del balbettio, che Bruce già aveva da piccolo.

Per questa forma di demenza, non c'è una cura.

Ora l'ex attore è stato in una struttura specializzata, dove moglie e figlie passano spesso a trovarlo.

Emma Willis pubblicherà presto un libro sulla sua esperienza da caregiver. Mostra di più

Emma Heming Willis ha recentemente condiviso il difficile percorso che ha portato alla diagnosi di demenza frontotemporale del marito Bruce Willis.

Tutto è iniziato con un segnale che sembrava innocuo: il ritorno del balbettio, un problema che Bruce aveva affrontato da bambino. Come raccontato da SkyTG24, inizialmente, la famiglia non si era allarmata, ma questo si è rivelato essere il primo sintomo di una malattia neuro degenerativa, preceduta da afasia.

Non c'è cura

«Le parole hanno iniziato a non arrivare più. Era confuso, e io con lui», ha raccontato Emma nel podcast Next Question di Katie Couric. Ha sottolineato l'importanza di ascoltare il proprio istinto e di cercare risposte dai medici. La diagnosi, arrivata nel 2023, ha cambiato radicalmente la vita della famiglia.

«Non c'è cura, non c'è trattamento. È una malattia progressiva, con picchi e momenti di stasi. Ma so che prima o poi arriverà un altro crollo, perché è inevitabile», ha aggiunto.

Separato, ma vicino alla famiglia

Con il peggioramento delle condizioni cognitive, Bruce è stato trasferito in una struttura specializzata per ricevere assistenza continua. Emma ha spiegato in un'intervista a Diane Sawyer per ABC News che questa è stata «la decisione più difficile della mia vita, ma necessaria». L'ex attore avrebbe voluto che le figlie vivessero in un ambiente sereno, non condizionato dalla malattia.

La residenza si trova vicino alla casa di famiglia, permettendo a Mabel ed Evelyn, di 13 e 11 anni, di visitare regolarmente il padre. «Condividono colazioni, guardano film insieme. Sono momenti semplici, ma pieni di affetto», ha raccontato la donna. Anche le figlie maggiori, Rumer, Scout e Tallulah, nate dal precedente matrimonio con Demi Moore, sono spesso presenti.

Un libro in uscita

Emma Heming ha scelto di raccontare pubblicamente la storia di Bruce per sensibilizzare l'opinione pubblica su una malattia ancora poco conosciuta e per dare voce ai caregiver. «Essere un care partner è un ruolo che ti consuma, ma che ti insegna anche cosa significa amare davvero», ha riferito nel podcast.

Nel suo libro «The Unexpected Journey», in uscita il 9 ottobre, Emma condivide il percorso di cura, le sfide emotive e le risorse che ha scoperto lungo la strada. «Non hai scelto questo percorso, ma puoi scegliere come affrontarlo», scrive. E aggiunge: «Chiedere aiuto non è debolezza. È forza».

Bruce Willis, nato il 19 marzo del 1955, è diventato un'icona del cinema d'azione grazie a una carriera ricca di interpretazioni memorabili. Negli ultimi anni, però, si è ritirato dalle scene a causa dei gravi problemi di salute.

