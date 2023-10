Bruce Willis

Glenn Gordon Caron, che ha collaborato con l’attore nella serie tv «Moonlighting», racconta il declino dell’attore: «Non parla più».

La demenza sta consumando Bruce Willis, che giorno dopo giorno, perde la capacità di interagire con gli altri.

A parlarne con il New York Post in un'intervista pubblicata martedì, è il creatore di «Moonlighting», Glenn Gordon Caron, che cerca tuttavia di andare a trovare l’attore ogni mese da quando gli è stata diagnosticata l’afasia nel marzo 2022.

«Non sono sempre così bravo, ma ci provo e parlo con lui e sua moglie (Emma Heming Willis). Ho un rapporto occasionale con i suoi tre figli più grandi. Ho cercato in tutti i modi di rimanere nella sua vita», ha detto Glenn al giornale, spiegando che la sua capacità di comunicare ha subito un brusco calo.

«La cosa che rende (la sua malattia) così sconvolgente è che – se avete passato del tempo con Bruce Willis – non c’era nessuno che avesse più gioia di vivere di lui», ha detto il produttore. «Amava la vita e... adorava svegliarsi ogni mattina e cercare di vivere la vita al massimo», ricorda Glen.

«La mia sensazione è che nei primi uno o tre minuti sappia chi sono. Non parla quasi più; era un lettore vorace – non voleva che nessuno lo sapesse – e ora non legge più. Tutte quelle abilità linguistiche non sono più disponibili per lui, eppure è ancora Bruce… Quando sei con lui sai che è Bruce e gli sei grato di essere lì... ma la gioia di vivere è sparita».

Prima che le condizioni di Bruce si aggravassero, Glenn gli disse che «Moonlighting» era stato acquisito da Hulu.

«So che è molto contento che la serie venga vista dalle persone, anche se non può dirmelo», ha concluso Glen. «Quando ho avuto modo di passare del tempo con lui ne abbiamo parlato e so che è entusiasta».

Covermedia