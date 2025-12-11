  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

L'intervista Bruno Barbieri confessa: «Da giovane dormivo chissà dove»

Covermedia

11.12.2025 - 13:00

Bruno Barbieri
Bruno Barbieri

Bruno Barbieri torna sulle radici della propria carriera con un racconto che colpisce per autenticità e visione.

Covermedia

11.12.2025, 13:00

11.12.2025, 14:22

«Da giovane dormivo chissà dove, poi facevo l'autostop per arrivare a una fiera a Bordeaux», confida in un'intervista a «Repubblica». Un'immagine potente, che restituisce la fragilità e insieme la determinazione di chi ha scelto la cucina come unico orizzonte possibile.

Quei viaggi improvvisati, le notti senza un vero tetto e la fatica della gavetta formano il nucleo della sua filosofia. «Ho messo tutto me stesso nell'abnegazione, nell'amore per ogni passaggio del processo. Anche un semplice piatto di pasta ha radici nella storia», spiega Barbieri, sintetizzando una visione che unisce tecnica, memoria e cultura del cibo.

Alla vigilia della nuova stagione di «MasterChef Italia», lo chef sottolinea l'armonia con Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, compagni di set ormai da anni. «Cannavacciuolo? Lo reputo mio fratello», dice, definendo una sintonia che si traduce in uno dei trii più riconoscibili e amati della televisione italiana.

Un percorso di mobilità, studio e resilienza

Il percorso di Barbieri – dalle cucine sulle navi da crociera ai ristoranti stellati, fino ai format TV – resta un esempio di mobilità, studio e resilienza. E oggi, pur non cercando ruoli istituzionali, non esclude contributi nel settore turistico: «Non ho mai pensato a un impegno diretto. Ma qualcosa al ministro del Turismo la potrei suggerire», afferma con ironia.

Barbieri torna su Sky con la nuova edizione di «MasterChef Italia» e continua a seguire i suoi ristoranti, le masterclass dedicate alla formazione gastronomica e i progetti per valorizzare la cucina italiana in Italia e all'estero.

I più letti

Rabbia dell'UDC per la «nuova» carta d'identità: «I cittadini svizzeri sono inorriditi»
Pesante caduta per Michelle Gisin durante l'allenamento di discesa libera a St. Moritz
Marco Van Basten demolisce Mo Salah: «Ha il cervello di uno scarafaggio»
La principessa svedese Sofia ha incontrato più volte Epstein
I giovani svizzeri dicono no all'alcol: club in crisi e nuove abitudini

Altre notizie

Moda. Beyoncé e Nicole Kidman saranno le co-presidenti del Met Gala 2026

ModaBeyoncé e Nicole Kidman saranno le co-presidenti del Met Gala 2026

Non solo bianco. Tra pellicce e abiti aderenti, ecco i look natalizi di Charlène di Monaco

Non solo biancoTra pellicce e abiti aderenti, ecco i look natalizi di Charlène di Monaco

«Frank & Louis». Il primo film in inglese della regista svizzera Petra Volpe selezionato al Sundance

«Frank & Louis»Il primo film in inglese della regista svizzera Petra Volpe selezionato al Sundance

Attrice in «I Love Shopping». Isla Fisher devastata per la morte di Sophie Kinsella: «Il mio cuore è spezzato»

Attrice in «I Love Shopping»Isla Fisher devastata per la morte di Sophie Kinsella: «Il mio cuore è spezzato»