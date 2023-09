Bruno Vespa

Parte martedì sera «Porta a Porta», in seconda serata su Raiuno. Ieri invece è stata la volta del programma «Cinque minuti», al via dopo il Tg1.

Bruno Vespa festeggia la messa in onda dei suoi cavalli di battaglia: «Porta a Porta», al via stasera in seconda serata su Raiuno, e «Cinque minuti», partito lunedì sera.

«Se con «Porta a Porta», dopo 29 anni stiamo ancora su piazza significa che qualcosa funziona. «Cinque minuti» ha avuto un risultato superiore alle aspettative, siamo partiti quasi al buio, l’ultima esperienza in quell’orario su Raiuno risaliva a 20 anni prima, era un altro mondo.» dice Vespa durante la conferenza stampa di presentazione.

«Fare il 21,6% di share di media con quasi 4.200.000 spettatori dimostra che il pubblico ha ancora voglia di approfondimento dopo il Tg1», ha continuato Vespa, commentando anche i forfait dei colleghi Fabio Fazio e Lucia Annunziata, che di recente hanno dato l'addio alla Rai.

«Contratti? Fazio è un maestro. Non ci sono state epurazioni»

«Temo (che Fabio Fazio, ndr) sia troppo caro, altrimenti gli chiederei lezioni su come si gestiscono i contratti. Enzo Biagi era un maestro nelle liquidazioni, come Vittorio Feltri, ma sul piano dei contratti Fazio è un grandissimo maestro.

«A marzo stavo per firmare un contratto nuovo, ma l’allora amministratore delegato Rai, Carlo Fuortes, mi disse che stava andando via e che non avrebbe firmato nulla. Vale nel mio piccolo per me, come nel grande per Fazio. È andato via liberamente, dopo aver fatto un ottimo programma, perché ha scelto una situazione contrattuale più conveniente», ha commentato Vespa, passando poi a parlare di Lucia Annunziata.

«Se n’è andata pur avendo un altro anno davanti, non so quali violenze le abbia fatto Corsini, il direttore dell’approfondimento, ma ho seri dubbi a riguardo. Pensavo che sarebbe entrata in politica, ma ha rifiutato, le auguro tutto il meglio, ma non mi pare ci siano state epurazioni».

Covermedia