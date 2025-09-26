Ana Laura Ribas ha vissuto una brutta esperienza: il suo scooter è stato distrutto dalle fiamme mentre era parcheggiato a Milano. La causa è un furgone che ha preso fuoco e si è fermato proprio a fianco del mezzo a due ruote. L'ex velina ha condiviso il suo dispiacere sui social.

Ana Laura Ribas ha vissuto un risveglio amaro a Milano, trovando il suo scooter completamente distrutto dalle fiamme. L'incendio è stato causato da un furgone che ha preso fuoco vicino al luogo in cui il motorino era parcheggiato.

«Svegliarsi e scoprire che i nostri scooter sono stati completamente bruciati», ha scritto Ribas nelle sue storie su Instagram, condividendo la sua disavventura con i follower. Ha espresso il suo dolore e dispiacere, mostrando le immagini del danno subito.

«Ciao triciclo bello»

Come racconta «TGcom24», l'ex velina ha ricostruito l'accaduto, spiegando che il furgone ha avuto un problema e ha preso fuoco. Il conducente, spaventato, si è fermato proprio davanti al parcheggio dei motorini, coinvolgendo anche quello di Ribas e altri due.

«Distrutti, niente da fare. Sono molto triste perché adoravo il mio scooter», ha commentato, accettando la situazione con filosofia. «Ciao triciclo bello, ci siamo tanto amati! Io comunque penso che se le sfighe che mi toccano sono queste, ben vengano», ha concluso.

Fuori dallo show business

Nonostante la sua notorietà televisiva, la 59enne brasiliana ha deciso di cambiare vita, dedicandosi a un'attività imprenditoriale. Ha aperto un'agenzia di consulenze e gestione di campagne digitali, lasciando il mondo dello spettacolo.

«Questa è la mia ultima intervista, non voglio più farne», ha dichiarato a «Verissimo», spiegando il suo nuovo percorso professionale. Ora si vede solo sui social, dove racconta spesso la sua vita quotidiana.

Conosciuta per la sua carriera televisiva dagli anni '90, Ana Laura Ribas è diventata un volto amato in Italia dopo essersi trasferita dal Brasile. Ha partecipato a programmi di successo come «Striscia la Notizia» e «Quelli che il calcio», alternando ruoli di valletta, opinionista e concorrente di reality.

