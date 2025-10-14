  1. Clienti privati
Documentato sui social Brutto incidente a Dubai per Francesco Chiofalo, ecco le immagini dall'ospedale

ai-scrape

14.10.2025 - 11:46

Francesco Chiofalo.
Francesco Chiofalo.
Imago

Francesco Chiofalo, noto per la sua partecipazione a Temptation Island, è stato coinvolto in un incidente stradale a Dubai. La sua fidanzata, Manuela Carriero, ha espresso la sua preoccupazione da Roma.

Nicolò Forni

14.10.2025, 11:46

Hai fretta? blue News riassume per te

  • A Dubai per lavoro con amici, Francesco Chiofalo è rimasto ferito in un incidente: le prime immagini sui social lo mostrano a terra soccorso dai paramedici.
  • Da Roma, la fidanzata Manuela Carriero conferma l'accaduto, dice di non conoscere ancora le dinamiche e si dice «spaventata e preoccupata».
  • Chiofalo aggiorna via Stories: «Non guidavo io, guidava un amico»; ora è in ospedale con collare, sotto osservazione, e al momento non risultano lesioni gravi.
Mostra di più

Francesco Chiofalo, conosciuto dal pubblico come «lenticchio» per la sua partecipazione a «Temptation Island», ha vissuto momenti di paura a Dubai a causa di un incidente in auto.

Come riferito da «Leggo.it», si trovava nella città per motivi di lavoro insieme ad alcuni amici quando è avvenuto l'incidente. Le prime immagini, diffuse sui social, lo mostravano a terra mentre viene soccorso dai paramedici.

Manuela Carriero, la fidanzata di Chiofalo, ha rotto il silenzio dalla sua casa a Roma, dichiarando: «Mi state scrivendo in tantissimi chiedendomi di Francesco. Ha avuto un incidente in auto a Dubai, purtroppo io sono a Roma. Ho ricevuto questa foto dai ragazzi che erano con lui. Non mi sono ben chiare ancora le dinamiche. Sono molto spaventata e preoccupata, appena so qualcosa in più vi aggiorno. Grazie di cuore».

Chiofalo stesso ha aggiornato i suoi follower tramite le storie sui social media, spiegando: «Ho fatto un brutto incidente stradale qui a Dubai. Non stavo guidando io, ma il mio amico. Ora sono ricoverato in ospedale».

Nelle immagini appare sofferente su un lettino d'ospedale con un collare, ma fortunatamente non sembrano esserci lesioni gravi. L'influencer è attualmente sotto osservazione per ulteriori accertamenti.

Instagram.com/stories/francescochiofalo_/

