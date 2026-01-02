Bts

Dopo l'esercito, il gruppo K-pop riparte insieme e guarda al tour mondiale.

I BTS sono pronti a tornare.

Dopo quasi quattro anni di attesa e una lunga pausa legata al servizio militare obbligatorio, la band sudcoreana ha annunciato l'uscita di un nuovo album fissata per il 20 marzo, segnando ufficialmente uno dei comeback più attesi del panorama musicale globale.

L'annuncio è arrivato il 1° gennaio dalla loro etichetta, BigHit Music, che ha confermato il primo progetto discografico del gruppo dai tempi di «Proof», pubblicato nel giugno 2022. Un ritorno simbolico, che coincide con la conclusione degli obblighi militari di tutti e sette i membri.

In realtà, i fan più attenti erano già stati avvisati. Nei giorni precedenti alla comunicazione ufficiale, i BTS avevano condiviso una serie di lettere scritte a mano indirizzate all'ARMY, anticipando la data di uscita.

Parole dense di attesa ed emozione. «Stavo aspettando questo momento più disperatamente di chiunque altro», ha scritto RM. Jin ha aggiunto: «Vi ho salutati come solista nel 2023 e nel 2024, ma ora posso finalmente farlo di nuovo come parte di una squadra».

J-Hope ha celebrato il ritorno collettivo con entusiasmo: «Finalmente è l'anno in cui saremo tutti insieme con voi». Anche Jungkook ha affidato ai fan un messaggio diretto: «Prendetevi cura di noi anche quest'anno».

Il gruppo – composto da RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook – ha inoltre salutato il nuovo anno con una diretta sulla piattaforma Weverse, rafforzando ulteriormente il legame con il pubblico internazionale.

Già a luglio, i BTS avevano confermato di essere al lavoro su nuova musica e avevano parlato apertamente di un ritorno nel 2026, anticipando che l'album sarebbe stato accompagnato da un tour mondiale. «Stiamo pianificando anche un tour globale insieme al nuovo disco», avevano dichiarato, promettendo di incontrare i fan in ogni parte del mondo.

Durante la pausa, i membri hanno portato avanti progetti solisti, esplorando identità musicali diverse. Ora, però, il cerchio si chiude: il ritorno dei BTS come gruppo segna l'inizio di una nuova fase creativa, destinata a lasciare il segno ben oltre il K-pop.