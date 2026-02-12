Bud Cort Covermedia

Una carriera da cult: l'attore ha segnato un'epoca con il suo ruolo nella commedia romantica.

Covermedia Covermedia

Bud Cort, l'attore che ha reso immortale il ruolo di Harold nel classico del 1971 «Harold e Maude», è morto a 77 anni.

Il decesso è avvenuto mercoledì in una struttura di assistenza a Norwalk, nel Connecticut, a causa di complicazioni legate alla polmonite, come confermato dal portavoce della famiglia a The New York Times.

Nato Walter Edward Cox, Cort fu scoperto dal regista Robert Altman durante uno spettacolo teatrale che combina musica, danza, commedia e numeri di varietà.

Altman lo ha poi lanciato nel mondo del cinema, facendolo esordire nei film «MASH» e «Anche gli uccelli uccidono» nel 1970, dove interpretava il protagonista.

Il personaggio cult di Harold

Il vero successo, però, arriva con il ruolo che segnerà per sempre la sua carriera: quello di Harold, un giovane ossessionato dalla morte, innamorato di Maude, una sopravvissuta all'Olocausto di 79 anni, nel film «Harold e Maude».

Sebbene il film inizialmente fosse stato un flop commerciale e di critica, la performance di Cort gli valse delle nomination ai premi BAFTA e Golden Globe, e il film, con il tempo, divenne un cult.

Nel corso della sua carriera di oltre 50 anni, Cort ha preso parte a più di 80 film e serie TV, tra cui «Le avventure acquatiche di Steve Zissou» di Wes Anderson, «Heat – La sfida», «The Mask», «Dogma», «Le ragazze del Coyote Ugly» e «Pollock».

L'attore ha anche diretto, co-scritto e interpretato la commedia nera «Ted & Venus» nel 1991.

«Presenza magnetica in ogni apparizione»

Il regista del film «L'alba dei morti dementi», Edgar Wright, ha reso omaggio a Cort su X, scrivendo: «Un addio molto triste, ma estremamente affettuoso, a Bud Cort, una presenza affascinante e magnetica in ogni film che ha avuto la fortuna di averlo, non ultimo il co-protagonista nel film cult per eccellenza, Harold e Maude del 1971».

E ha aggiunto: «Era sempre divertente da guardare in ogni ruolo, grande o piccolo... e se non avete visto «Harold e Maude», fatelo stasera».

Cort lascia il fratello Joseph Cox e le sorelle Kerry Cox, Tracy Cox Berkman e Shelly Cox Dufour.