«Buen Camino» Checco Zalone torna al cinema con il film-evento del Natale 2025: ecco di cosa si tratta

Covermedia

È cominciata la campagna di promozione del nuovo film di Checco Zalone.
L’attore pugliese presenta il poster del suo nuovo film, un viaggio tra ironia, malinconia e crescita personale, atteso nelle sale il 25 dicembre 2025.

28.11.2025, 11:00

28.11.2025, 11:22

Checco Zalone torna in scena. Il comico pugliese ha presentato il poster di «Buen Camino», il film che segna il suo ritorno sul grande schermo il 25 dicembre 2025.

La pellicola, diretta da Gennaro Nunziante, racconta la storia di un erede miliardario dell’impero dei divani alle prese con la scomparsa improvvisa della figlia. Per ritrovarla, l’uomo intraprende il Cammino di Santiago, trasformando un pellegrinaggio in un percorso di rinascita. Un mix di ironia e malinconia che Zalone interpreta con leggerezza, ma anche con una sfumatura più intima del solito.

Fra il comico e l'umano

Il poster ufficiale, diffuso da Medusa e rilanciato dalle principali testate, lo ritrae con una valigia e un cartello a due direzioni: da un lato Santiago de Compostela, dall’altro Ibiza. Un bivio che sintetizza perfettamente il dilemma del protagonista tra responsabilità e fuga. Sui social, Zalone ha presentato il film con la frase – già virale – «Me venite...», un invito ironico e diretto al pubblico.

Nunziante, che torna a dirigere l’attore dopo una lunga pausa, ha descritto il progetto come «una storia che ha dentro tutto ciò che amiamo raccontare: il comico e l’umano». Le riprese, svolte tra Italia e Spagna, si sono concluse in autunno, e il film si candida a essere uno dei titoli di punta delle festività.

In vista dell’uscita, Zalone sarà impegnato in una fitta promozione tra interviste, anteprime, apparizioni televisive e incontri con il pubblico. Con Nunziante, inoltre, l’attore sta già valutando nuovi progetti per il 2026.

