Lo chef John Torode IMAGO/Avalon.red

Nuovo scandalo in casa BBC e su Masterchef UK, in onda con successo da un ventennio sugli schermi dell'emittente pubblica britannica.

Keystone-SDA SDA

La rete televisiva e la società privata di produzione hanno infatti annunciato che non sarà rinnovato il contratto dello chef australiano-britannico John Torode, storico conduttore e giurato del popolare cooking-show, investito da accuse di «razzismo».

Torode, come riportano oggi in evidenza alcuni tabloid, è stato accusato da persone dello staff del programma di essersi lasciato andare a frasi o battute di tono discriminatorio a margine delle registrazioni. Accuse che l'interessato – 59 anni – nega, sostenendo di non ricordare nulla di significativo, ma che comunque sono sfociate in un'inchiesta interna.

Il caso si unisce a quello che ha travolto di recente il 60enne Gregg Wallace, imprenditore della ristorazione e altra star della trasmissione, sospeso e poi silurato in corsa sulla scia di denunce di comportamenti sessuali «inappropriati», molestie e bullismo lanciate da concorrenti e colleghe di lavoro.

Denunce moltiplicatesi fino a oltre 50 testimonianze di vittime o astanti, a dispetto delle sue smentite iniziali e del successivo, contestatissimo, tentativo di giustificare i propri atteggiamenti con una presunta diagnosi di autismo.