Bugo

Il cantante ha annunciato il suo addio alle scene.

Bugo dice addio alla musica e annuncia l'ultimo concerto all'Alcatraz di Milano: «Non è una scelta sofferta».

«Lo faccio volentieri. Il concerto finale sarà una festa per tutti. La storia ci ha insegnato a vedere come tristi gli ultimi concerti. Io, invece, voglio vedere questo ultimo concerto come il dessert di una festa che mi è piaciuta tanto», ha detto l'artista.

Il concerto finale si terrà il 1° aprile 2025 all'Alcatraz di Milano. «Nessun bis, nessun 'forse' e voglio che sia una serata indimenticabile. Venite. Facciamo casino una volta per tutte».

Il concerto, che coinciderà con l'ultima data del tour legato alla pubblicazione del suo ultimo disco di inediti 'Per fortuna che ci sono io' (uscito lo scorso marzo), sarà una vera e propria festa, una celebrazione della carriera dell'artista per festeggiare tutti insieme, un'ultima volta. Sarà l'occasione finale per assistere a un suo concerto e per cantare insieme a lui tutte le canzoni del suo percorso artistico.

Bugo, vero nome Cristian Bugatti, è sempre stato uno dei punti di riferimento della scena indie.

Nato a Rho nel 1973, in 24 anni di carriera ha pubblicato 10 dischi. La sua notorietà è cresciuta fino a raggiungere il picco più alto nel 2020 in occasione della sua prima apparizione al Festival di Sanremo come artista in gara in coppia con Morgan con il brano Sincero.

L'epilogo è noto a tutti: Marco Castoldi modificò il testo del brano e ne cantò la versione alterata contenente frasi contro il collega in mondovisione.