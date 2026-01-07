Céline Dion

La cantante canadese apre ufficialmente il suo profilo sulla piattaforma social e promette una presenza più attiva, incoraggiata dai figli.

Covermedia Covermedia

Céline Dion è ufficialmente su TikTok. L'annuncio è arrivato con un breve video pubblicato sul social, in cui la cantante si presenta con tono ironico e promette di condividere più contenuti.

«Mi chiamo Céline. Quanti anni ho? Ho dei figli», dice la voce di «My Heart Will Go On», spiegando che sono stati proprio loro a convincerla a iscriversi: «Mi hanno detto: "Devi essere su TikTok"».

La chiusura è tutta autoironia: «TikTok? Ne ho sentito parlare. E all'improvviso divento cool. Céline Dion è cool. TikTok, eccomi».

Nella didascalia che accompagna il video, la cantante racconta ai suoi 4,7 milioni di follower di essere pronta a imparare: «Mi hanno detto che era arrivato il momento. Ora sto scoprendo come funziona TikTok, un video alla volta».

@celinedion They told me, “Celine, it’s time…” I asked, “Time for what?” Turns out…something completely new. My team then said they’d handle everything, handed me back my phone, and then quietly disappeared. So here I am, learning how this TikTok world works…one video at a time! Thank you for being here, I’m glad we’re here together. - Celine xx… ♬ original sound - Celine Dion

L'arrivo sulla nuova piattaforma segue di pochi giorni il messaggio di auguri pubblicato su Instagram, dove Dion ha ringraziato i fan per il loro affetto costante.

Madre di René-Charles, 24 anni, e dei gemelli 15enni Nelson ed Eddy, avuti con il marito René Angélil, scomparso nel 2016, Céline Dion inaugura così un nuovo capitolo della sua presenza digitale.