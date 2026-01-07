Nuovo capitoloCéline Dion approda su TikTok e ironizza: «Divento cool»
7.1.2026 - 13:00
La cantante canadese apre ufficialmente il suo profilo sulla piattaforma social e promette una presenza più attiva, incoraggiata dai figli.
Céline Dion è ufficialmente su TikTok. L'annuncio è arrivato con un breve video pubblicato sul social, in cui la cantante si presenta con tono ironico e promette di condividere più contenuti.
«Mi chiamo Céline. Quanti anni ho? Ho dei figli», dice la voce di «My Heart Will Go On», spiegando che sono stati proprio loro a convincerla a iscriversi: «Mi hanno detto: "Devi essere su TikTok"».
La chiusura è tutta autoironia: «TikTok? Ne ho sentito parlare. E all'improvviso divento cool. Céline Dion è cool. TikTok, eccomi».
Nella didascalia che accompagna il video, la cantante racconta ai suoi 4,7 milioni di follower di essere pronta a imparare: «Mi hanno detto che era arrivato il momento. Ora sto scoprendo come funziona TikTok, un video alla volta».
