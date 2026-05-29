Celine Dion

La famiglia della cantante Céline Dion sostiene un nuovo progetto televisivo dedicato agli anni della crescita in Québec e al legame con i suoi 13 fratelli e sorelle.

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La vita di Céline Dion diventerà una serie televisiva.

È infatti in sviluppo un nuovo progetto, dal titolo provvisorio «Growing Up Dion», realizzato con il supporto della famiglia della cantante canadese.

La serie racconterà l'infanzia e gli anni della formazione dell'interprete di «My Heart Will Go On», concentrandosi sulla sua crescita in Québec all'interno di una famiglia numerosa.

Il progetto nasce dal libro «Dion, A Family Saga», scritto dal nipote Jimmy Dion, ed è prodotto da Jacques Dion, fratello della cantante e compositore. Alla sceneggiatura lavora invece l'autrice e produttrice Zoë Green.

La serie esplorerà il rapporto di Céline con la madre Thérèse e il legame con i suoi 13 fratelli e sorelle, raccontando come quella famiglia abbia contribuito a trasformarla in una delle artiste più celebri al mondo.

Un progetto «profondamente significativo»

In una nota, Jacques Dion ha definito il progetto «profondamente significativo» per tutta la famiglia.

«Questa serie rappresenta qualcosa di molto importante per noi perché racconta lo spirito, le difficoltà e l'amore che hanno caratterizzato la nostra crescita», ha dichiarato. «Siamo orgogliosi di poter finalmente condividere questa storia in un modo che sentiamo autentico».

Chi interpreterà la cantante?

Non sono ancora stati annunciati i membri del cast, compresa l'attrice che interpreterà Céline Dion.

In passato la cantante è stata interpretata da Christine Ghawi nel film «Céline» del 2008 e da Valérie Lemercier nel film musicale «Aline» del 2021.

Sul palcoscenico di Broadway, invece, a darle il volto è stata Marla Mindelle nel musical «Titanique», che rilegge la storia del film «Titanic» dal punto di vista della cantante.

L'annuncio arriva a poche settimane dalla conferma del ritorno di Céline Dion sul palco. L'artista, che da anni convive con la sindrome della persona rigida, inizierà il 12 settembre una nuova serie di spettacoli a Parigi.