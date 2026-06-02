Celine Dion

Dopo il sold out delle prime 16 date, la cantante canadese aggiunge altri spettacoli alla Paris La Défense Arena e mette a disposizione 300 mila nuovi biglietti.

Covermedia Covermedia

Céline Dion ha annunciato dieci nuove date a Parigi per la primavera del 2027, dopo l'enorme richiesta registrata per i concerti già in programma.

La cantante canadese aveva già messo in vendita 480 mila biglietti per i 16 spettacoli previsti tra il 12 settembre e il 17 ottobre, andati rapidamente esauriti.

Ora i fan avranno un'altra possibilità grazie ai dieci nuovi concerti in calendario dall'8 al 29 maggio 2027 alla Paris La Défense Arena.

Saranno disponibili circa 300 mila posti aggiuntivi. La prevendita aprirà il 3 giugno alle 10 per gli utenti già iscritti alla prevendita Fair AXS dei concerti del 2026, mentre il 4 giugno alle 10 toccherà a chi era registrato alla prevendita organizzata dalla stessa arena. Le vendite si chiuderanno il 5 giugno alle 23.59.

I prezzi dei biglietti restano invariati, da 89,50 a 298,50 euro, con un limite massimo di sei tagliandi per persona.

L'accesso alle nuove vendite sarà riservato esclusivamente ai fan che avevano già provato ad acquistare un biglietto nelle precedenti prevendite senza riuscirci.

Tra i milioni di esclusi è stato effettuato un sorteggio e i selezionati stanno ricevendo un'e-mail con un codice univoco che consentirà loro di partecipare all'acquisto.

Sui social l'annuncio è stato accolto con entusiasmo. Tra i commenti pubblicati su Instagram c'è anche chi ha scherzato scrivendo: «Buoni Hunger Games a tutti, di nuovo».