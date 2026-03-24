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La cantante prepara il ritorno live dopo la malattia: serie di show prevista nella capitale francese.

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Céline Dion si prepara a tornare sul palco con una serie di concerti a Parigi, secondo indiscrezioni, segnando il suo atteso ritorno alle esibizioni dal vivo.

Il progetto arriva mentre l’artista continua a convivere con la Sindrome della persona rigida, una rara malattia neurologica autoimmune che provoca rigidità muscolare e può compromettere mobilità e capacità vocale.

Le notizie si sono intensificate lunedì, quando i titoli di alcuni dei suoi brani più celebri, tra cui «My Heart Will Go On» e «The Power of Love», sono apparsi su manifesti nelle strade della capitale francese. Nello stesso giorno, Dion ha pubblicato sui social una serie di fotografie scattate a Parigi nel corso degli anni, alimentando ulteriormente le speculazioni.

Il ritorno live arriverebbe dopo la performance all’apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove ha interpretato «Hymne à l’amour» di Édith Piaf dalla Torre Eiffel, ricevendo ampi consensi.

Secondo il quotidiano franco-canadese «La Presse», la serie di concerti dovrebbe iniziare in autunno alla Paris La Défense Arena, con due spettacoli a settimana tra settembre e ottobre.

La cantante, 57 anni, non ha ancora confermato ufficialmente il progetto. La sua esibizione alle Olimpiadi ha segnato il primo ritorno sul palco da marzo 2020 e la prima performance in Francia dal tour europeo del 2017.

Nel 2022 Dion aveva cancellato tutti i concerti dopo la diagnosi della malattia. In precedenza, era già stata costretta a rinviare diversi spettacoli a causa della pandemia di Covid-19.