Pino Strabioli

Dal 3 novembre, il nuovo talk di Rai 3 «Caffè Italia» con Pino Strabioli e Greta Mauro unisce cultura, attualità e leggerezza.

Covermedia Covermedia

«Caffè Italia» ha riaperto i battenti su Rai 3.

Dal 3 novembre, alle 15:40, Pino Strabioli e Greta Mauro, intratterranno i loro ospiti con un incontro settimanale tra cultura, arte e società.

Realizzato negli studi di via Teulada, il format prende il testimone da «Il Caffè» ampliandone prospettiva e ritmo. Ogni puntata sarà un viaggio tra parole e volti, con ospiti del mondo della cultura, del teatro, della musica e dell'attualità, per raccontare il Paese attraverso esperienze e riflessioni.

Strabioli, raffinato conduttore e regista teatrale, porta in trasmissione la sua lunga esperienza nel racconto culturale televisivo, mentre Greta Mauro aggiunge il suo sguardo giornalistico, abituato a coniugare informazione e sensibilità sociale. L'intesa tra i due promette un tono elegante ma accessibile, in linea con lo spirito divulgativo di Rai 3.

Strabioli e la Mauro annunciano l'intenzione di fare di «Caffè Italia» un punto d'incontro per chi ama la conoscenza e il dialogo, uno spazio in cui cultura e attualità si fondono, «davanti a una tazza di caffè e con lo sguardo rivolto al futuro».