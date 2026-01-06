Dua Lipa canterà la canzone del titolo?Ecco chi dovrebbe essere il nuovo James Bond
Chi sarà il nuovo James Bond? Da quando Daniel Craig se n'è andato più di quattro anni fa, le voci si sono rincorse. Sono stati fatti diversi nomi e ora la decisione sembra essere stata presa a favore del nuovo 007.
Hai fretta? blue News riassume per te
Chi succederà a Daniel Craig nel ruolo dell'agente segreto britannico James Bond?
L'ultima avventura di 007 dal titolo «Non c'è tempo per morire» è uscita nei cinema di tutto il mondo nell'autunno del 2021.
Ora la ricerca potrebbe essere giunta al termine. Secondo i media britannici, l'attore Callum Turner sarebbe destinato a diventare il nuovo Bond.
Il suo esordio come attore è avvenuto nel ruolo di Theseus Scamander nello spin-off di «Harry Potter», «Animali fantastici: I crimini di Grindelwald» e «Bestie fantastiche: I segreti di Silente».
Turner si è anche guadagnato elogi due anni fa per la sua interpretazione in «The Boys In The Boat», diretto dalla star hollywoodiana George Clooney, e nel ruolo del maggiore John «Bucky» Egan in «Masters Of The Air». La serie per Apple TV è stata prodotta dalla coppia Steven Spielberg e Tom Hanks.