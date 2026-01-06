L'attore Callum Turner, fidanzato della pop star Dua Lipa, ha sicuramente le carte in regola per essere il nuovo James Bond. Foto: Keystone

Chi sarà il nuovo James Bond? Da quando Daniel Craig se n'è andato più di quattro anni fa, le voci si sono rincorse. Sono stati fatti diversi nomi e ora la decisione sembra essere stata presa a favore del nuovo 007.

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Chi succederà a Daniel Craig nel ruolo dell'agente segreto britannico James Bond?

L'ultima avventura di 007 dal titolo «Non c'è tempo per morire» è uscita nei cinema di tutto il mondo nell'autunno del 2021.

Ora la ricerca potrebbe essere giunta al termine. Secondo i media britannici, l'attore Callum Turner sarebbe destinato a diventare il nuovo Bond. Mostra di più

«James Bond will return»: dal 1962 questa non è solo una promessa, è praticamente una legge della storia del cinema.

Anche dopo il drammatico finale della 25esima e ultima avventura di 007, «No Time to Die», che ha scioccato molti spettatori, la famosa frase è apparsa sullo schermo.

Questo accadeva più di quattro anni fa.

Ma ora la lunga ricerca del prossimo attore di James Bond potrebbe essere giunta al termine. Il nome del presunto nuovo agente segreto britannico 007:

Turner, Callum Turner.

«È il segreto peggio custodito»

Secondo il «Mail on Sunday», l'attore 35enne avrebbe rivelato la notizia ai suoi amici. Una fonte anonima vicina a Tuner, secondo il giornale britannico, avrebbe dichiarato:

«Callum lo sta spifferando in tutta Londra. Sarà il nuovo Bond. È confermato. Tutti intorno a lui ne parlano. È il segreto peggio custodito di sempre».

I fan di James Bond potrebbero essere felici di questa scelta anche per un altro motivo: la fidanzata di Turner è nientemeno che la pop star Dua Lipa.

La cantante 30enne, che ha già eseguito il «Canto del Cigno» per il film di fantascienza «Alita: Battle Angel», si dice sia una grande fan di 007.

«Dua è davvero felice per Callum. Dice che le piacerebbe registrare il tema di Bond», ha rivelato l'insider sempre al «Mail on Sunday».

Turner ha iniziato la sua carriera come modello

Callum Turner ha trascorso i primi anni della sua vita in una casa popolare di Londra. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modello.

Il suo esordio come attore è avvenuto nel ruolo di Theseus Scamander nello spin-off di «Harry Potter», «Animali fantastici: I crimini di Grindelwald» e «Bestie fantastiche: I segreti di Silente».

Turner si è anche guadagnato elogi due anni fa per la sua interpretazione in «The Boys In The Boat», diretto dalla star hollywoodiana George Clooney, e nel ruolo del maggiore John «Bucky» Egan in «Masters Of The Air». La serie per Apple TV è stata prodotta dalla coppia Steven Spielberg e Tom Hanks.