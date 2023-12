L'ex star di «Baywatch» è apparsa ai 2023 Fashion Awards quasi irriconoscibile e senza trucco.

Cambiamento di stile per Pamela Anderson È stata Pamela Anderson ad apparire con un look maschile sul red carpet dei Fashion Awards il 4 dicembre 2023. Immagine: EPA, Keystone Da alcuni mesi la star di «Baywatch» ha cambiato radicalmente stile, apparendo in abiti più alla moda e molto meno sexy di prima. Immagine: Vianney Le Caer/Invision/AP, Keystone Addio al trucco! L'attrice 56enne vuole ora rappresentare un'immagine più naturale delle donne. Immagine: EPA, Keystone Pamela Anderson era solita mostrare le sue curve in abiti attillati. Oggi si diverte con la moda, e la moda non deve sempre essere sexy, come ha dimostrato alla sfilata Vivienne Westwood primavera/estate 2024 a Parigi il 30 settembre 2023. Sotto il grande cappello, la Anderson era completamente naturale. Immagine: Vianney Le Caer/Invision/AP La trasformazione interiore ed esteriore di Pamela Anderson è stata particolarmente visibile nelle ultime settimane. Immagine: IMAGO/ABACAPRESS Alla sfilata di Victoria Beckham di settembre, non c'erano né eyeliner né rossetto. Al contrario, un abito asimmetrico dall'allure artistica. Immagine: IMAGO/ABACAPRESS

Hai fretta? blue News riassume per te Le star hanno sfilato in gran numero sul tappeto rosso dei 2023 Fashion Awards.

Tra queste, Pamela Anderson, che è apparsa in un look mascolino.

Pamela Anderson ha dimostrato più volte di essersi lasciata alle spalle la sua vecchia immagine.

L'attrice 56enne sembra anche aver rinunciato al trucco. Mostra di più

Abiti completamente trasparenti, con paillettes o tagliati: le celebrità non hanno avuto problemi a infiammare i 2023 Fashion Awards tenutisi alla Royal Albert Hall il 4 dicembre.

Il bianco era molto presente sul tappeto rosso, con Anne Hathaway in un abito vintage di Valentino, Sara Sampaio in un voluminoso abito a balze di Richard Quinn e la modella Mona Tougaard che lasciava poco all'immaginazione nel suo «abito nudo» della collezione primavera/estate 2024 di Alaïa.

Abiti di grande impatto, con un effetto «wow» che metteva in risalto la figura femminile. Tra coloro che hanno indossato il bianco c'era Pamela Anderson, che ha scelto uno stile completamente diverso dagli altri, e soprattutto molto differente da quello che siamo abituati a vedere da lei da molti anni.

L'attrice canadese ha sfilato sul tappeto rosso in un completo bianco sporco con pantaloni svasati di Stella McCartney. Il blazer era semplicemente appoggiato sulle spalle e lasciava intravedere le braccia.

Tendenza senza trucco

Quanto al trucco, non c'era! O almeno, questa è l'impressione che voleva dare il suo stile: i capelli erano legati alla nuca in uno chignon basso e falsamente trasandato. Ed è senza trucco che sorride ai fotografi. E non per la prima volta...

Alla Settimana della Moda di Parigi, ad esempio, ha osato indossare un abito stravagante alla sfilata di Vivienne Westwood, composto da un cappotto XL con motivo a quadri, legato in vita e che inglobava visivamente l'esile attrice. L'intero look era accompagnato da un enorme cappello a tesa larga. Un look forte e memorabile.

Ma nonostante l'enorme copricapo che le ricadeva sul viso, il fatto che avesse rinunciato del tutto al trucco ha fatto scalpore. Mentre alcuni hanno lodato il suo coraggio, altri hanno parlato di una rivoluzione della bellezza.

Ma Pamela Anderson ha già dimostrato di essere naturale nelle situazioni quotidiane in «Pamela: A Love Story» su Netflix. Inoltre, non è certo la prima a rinunciare al rossetto e al trucco. Questo movimento è in atto da tempo, con star e influencer che postano foto dei loro volti naturali sui social network.

Ma il cambiamento è tutt'altro che sottile per Pamela Anderson, che ora vuole ritrarre un'immagine più naturale della donna e non sembra più voler mantenere la sua immagine di sex symbol.

Un'immagine che l'attrice 56enne, che ha avuto una carriera fulminante, ha coltivato per anni, non da ultimo apparendo su 14 copertine di Playboy.

Modello Brigitte Bardot?

Quindi il cambiamento non è solo fisico.

In passato, aveva espresso il desiderio di essere presa sul serio. Oggi, altre cose sono più importanti per lei rispetto ai tempi di «Baywatch». Per esempio, la sua fondazione, che porta il suo nome ed è impegnata nella protezione degli animali in tutto il mondo. Una lotta contro le pellicce e per i prodotti vegani, oltre che per la protezione degli oceani.

Un cambiamento che ricorda molto da vicino quello di Brigitte Bardot. Ciò che «BB» incarnava negli anni '50 e '60 l'ha resa un sex symbol e un'icona del cinema. Ma anche lei si è reinventata.

Oggi, anche a 89 anni, questa implacabile protettrice degli animali è nota per aver alzato la voce e per non aver esitato ad assumere un tono sprezzante in pubblico.

Per quanto riguarda Pamela Anderson, è seriamente intenzionata a cambiare stile e lo fa con determinazione. Una nuova immagine che sembra piacerle e che riflette chi è oggi.