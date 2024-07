Carlo Conti

Il festival si terrà dall'11 al 15 febbraio 2025: la decisione della Rai per evitare la sovrapposizione con i quarti di finale della Coppa Italia.

La 75esima edizione del Festival di Sanremo si terrà dall'11 al 15 febbraio 2025.

Sono queste le nuove date della kermesse musicale, che slitta di una settimana rispetto alle date 4-8 febbraio.

La decisione, come riportano La Stampa e il Secolo XIX, arriva dai vertici Rai per evitare la sovrapposizione tra il festival e i quarti di finale della Coppa Italia, in programma per quella settimana sulle reti Mediaset.

Possibile impatto sul turismo

Tale soluzione mette d'accordo investitori pubblicitari ed esigenze di cassa delle emittenti televisive. Tuttavia tale scelta potrebbe avere un impatto sull'aspetto turistico e alberghiero della città di Sanremo, poiché già in molti si erano mossi per prenotare alberghi e strutture ricettive.

A sollevare il problema della sovrapposizione tra Sanremo e Coppia Italia era stato per primo l'ad Rai Roberto Sergio su Facebook: «Incredibile, calendario Coppa Italia: andata quarti di finale nella settimana dal 4 al 6 febbraio 2025 – ha scritto -. La 75ª edizione del Festival di Sanremo 2025 si terrà dal 4 all'8 febbraio 2025, date comunicate da Rai prima della decisione della Lega Calcio. I telespettatori italiani avranno qualcosa da ridire?».

A condurre Sanremo 2025 sarà Carlo Conti.

