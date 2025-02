Dopo uno iato di 10 anni, l'attrice Cameron Diaz, è tornata davanti la cinepresa con la commedia d'azione di Netflix «Back in Action». KEYSTONE

In un'intervista per il podcast di Netflix «Skip Intro», l'attrice Cameron Diaz ha evidenziato quanto l'industria sia cambiata grazie al movimento #MeToo e alle maggiori tutele per chi lavora sui set cinematografici.

Covermedia Covermedia

Dopo anni di pausa, Cameron Diaz è tornata sul set e ha raccontato le difficoltà vissute agli esordi a Hollywood, descrivendo un ambiente privo di protezione per le attrici.

«Il livello di sicurezza che una donna sente oggi sul set... non l'avevo mai provato prima di questo film», ha detto alla conduttrice Krista Smith. «L'industria è completamente diversa. Devo dire che il movimento #MeToo (dal 2017) ha cambiato tutto. È una differenza palpabile».

La star di «The Holiday», che nel 2014 aveva lasciato la recitazione per dedicarsi alla famiglia, è tornata sul grande schermo con il film d'azione «Back in Action», prodotto da Netflix.

«Strati su strati di situazioni inadeguate»

«Non erano solo i piani alti, capisci cosa intendo? Sul set c'era sempre quel tipo che pensavi: "Oddio, eccolo di nuovo"», ha raccontato la 52enne.

«Le donne dovevano affrontare strati su strati di situazioni inadeguate. Alcuni dovevi metterli in riga con fermezza, altri era meglio ignorarli. Ma oggi è diverso. Non è più lo stesso ambiente».

Durante l'intervista, Diaz ha anche ricordato di essere rimasta sorpresa quando, dopo aver firmato per «Back in Action», un membro del team HR di Netflix l'ha contattata per chiederle se avesse domande sulle politiche aziendali.

«In tutta la mia carriera, nessun responsabile delle risorse umane mi aveva mai parlato prima di un film per spiegarmi cosa fosse appropriato o inappropriato sul set, né per informarmi dell'esistenza di una hotline anonima per segnalare problemi. Ho pensato: "Wow, è incredibile"».

L'attrice ha concluso con una riflessione positiva: «Oggi siamo su un piano di parità molto più stabile, ed è una sensazione diversa. È davvero un cambiamento importante e potente».

Il film «Back in Action», in cui recita anche Jamie Foxx, è ora disponibile su Netflix.