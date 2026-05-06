Cameron Diaz KEYSTONE

L'attrice ha lasciato Hollywood per dedicarsi alla famiglia. Ieri, martedì, è arrivato l'annuncio del terzo figlio. In una recente intervista ha raccontato il suo percorso verso l'amore e la maternità arrivata dopo i 47 anni.

Hai fretta? blue News riassume per te Cameron Diaz martedì ha annunciato l'arrivo del terzo figlio.

Di recente ha raccontato della sua vita sentimentale passata, di quando si sentiva «un trofeo» per gli uomini che aveva frequentato.

Tra loro ci sono stati anche Matt Dillon e Jared Leto.

Poi l'incontro con l'attuale marito, Benji Madden, che ha cambiato le carte in tavola.

I due sono diversi: lei e iperattiva, lui è calmo e rilassato.

Dal loro matrimonio, celebrato nel 2015, sono nati finora due figli, Raddix e Cardinal. Da qui la scelta di abbandonare Hollywood per un po'.

Oggi la 53enne si sente completa. La famiglia viene prima di tutto. Mostra di più

Cameron Diaz ha annunciato martedì sui social l'arrivo del terzo figlio.

La star ha scelto di allontanarsi da Hollywood per circa dieci anni. Una decisione presa per riprendere il controllo della propria vita e scegliere personalmente i progetti su cui investire.

Al centro di questa scelta c'è la famiglia costruita con il marito Benji Madden e i figli.

L'attrice confessa di essere sempre stata romantica, come riportava il «Messaggero» qualche settimana fa. Ma a un certo punto aveva smesso di credere nell'amore. Le relazioni precedenti con Matt Dillon e Jared Leto l'avevano segnata profondamente.

«Ho frequentato uomini che mi consideravano un trofeo» rivela l'attrice. Per decenni è stata percepita come una donna sexy. Questo status è diventato un peso. Aveva l'impressione che le persone non stessero con la vera lei ma con la Cameron che vedevano sullo schermo.

Il consiglio della 53enne è chiaro. «Se ti concentri sull'aspetto fisico, sul portafoglio o sul prestigio che un uomo ti può dare, finisci per sentirti sola pur essendo sposata. E credetemi, sentirsi sole all'interno di una coppia è un'esperienza molto più brutta e lacerante rispetto al sentirsi sola da single».

L'incontro che ha cambiato tutto

Nel 2014 arriva la svolta. La nativa di San Francisco incontra Benji Madden e qualcosa scatta all'istante tra i due. Si sposano appena un anno dopo.

«Siamo una coppia collaudata ormai, ma tutto è nato da una naturalezza che non avevo mai sperimentato con nessuno prima» racconta al settimanale F. «Eppure siamo molto diversi, sa? Per qualcuno questa diversità potrebbe sembrare un sintomo di incompatibilità, ma per noi è il motore di tutto».

Le differenze tra i due sono evidenti. Lei è iperattiva in ogni aspetto della vita. È sempre concentrata sui propri obiettivi e difficilmente molla la presa. Lui al contrario è la calma fatta persona. È rilassato e segue il vento.

«Ho semplicemente trovato la persona giusta al momento giusto» afferma l'attrice. «Benji mi ama per quello che sono davvero. Tollerava i miei sbalzi d'umore quando nessuno lo faceva, mi ascoltava nel profondo, mi ha sempre visto oltre la superficie. Questo è stato fondamentale per sentirmi finalmente felice».

La maternità dopo i 47 anni

Il marito le ha fatto venire voglia di diventare madre. Il primo figlio arriva a 47 anni. Il secondo a 51 anni. Una scelta che la donna non si sentiva pronta a fare prima.

«Prima non ero pronta» ammette. «Volevo viaggiare, fare esperienze, temevo che un figlio potesse limitare la mia libertà. Ma non mi rendevo conto che diventare madre mi avrebbe resa così felice e, paradossalmente, più libera mentalmente».

Oggi la Diaz si sente completa. La famiglia viene prima di tutto.

È stato proprio il marito a spingerla a tornare a Hollywood quando lei aveva scelto di sparire.

Una nuova vita costruita su basi diverse. L'amore trovato quando aveva smesso di cercarlo.