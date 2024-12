Cameron Diaz

L'attrice Cameron Diaz ha rivelato che le sedute dall'analista con il marito Benji Madden giocano un ruolo importante nella loro relazione.

Covermedia Covermedia

La terapia è una parte molto importante del matrimonio tra Cameron Diaz e Benji Madden. Lo rivela la stessa star di Hollywood, sposata con il chitarrista dei Good Charlotte dal 2015.

«La terapia è molto importate nella nostra famiglia, grazie al cielo», ha dichiarato la 52enne al podcast del cognato Joel Madden. «È ciò da cui dipendiamo, quindi devi impegnarti per lavorarci».

Per Cameron e Benji la terapia rappresenta un modo per evitare di ripetere «la stessa cosa più e più volte».

L'attrice ha raccontato come le sessioni li aiutino a mettere in discussione quesiti come: «Perché non ha funzionato? Come posso farlo funzionare? Qual è la mia parte? Qual è il lavoro dell'altra persona? Siamo consapevoli di noi stessi e affrontiamo il prossimo tentativo un po' più attrezzati per ottenere, si spera, un risultato diverso?».

Per l'attrice è importante che siano entrambi presenti

Cameron crede che una parte importante di un matrimonio felice sia il desiderio di entrambi di essere presenti. «Tutto passa dal volerlo fare», ha detto.

«Non si può essere sposati e avere una famiglia se... entrambe le persone non sono presenti al 100 percento ogni giorno. Non è possibile che uno sia al 99 e l'altro al 100».

«Anche se siete arrabbiati l'uno con l'altro e non volete vedervi o siete stufi l'uno dell'altro, è comunque un impegno al 100 percento per il matrimonio, per la vostra relazione e per portare avanti la famiglia. Se non è al 100 percento, se una persona è in deficit, non funziona»

«È stata la cosa migliore che mi sia mai capitata»

Cameron è più grande di 7 anni di Benji: un aspetto che ha giovato alla loro relazione, soprattutto all'inizio.

«È stata la cosa migliore che mi sia mai capitata», ha detto. «Ero più grande di (Benji) e il fatto di non averlo mai trovato prima... sono stata là fuori molto più a lungo di lui. Sapete quanto siamo cresciuti insieme negli ultimi dieci anni e quante cose abbiamo realizzato. Non so come avremmo fatto senza l'altro».

La coppia ha due figli, Raddix, 4 anni, e Cardinal, otto mesi.