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Non solo cinema Cameron Diaz mamma tris, arriva Nautas: l'annuncio social con Benji Madden

Covermedia

5.5.2026 - 13:00

Cameron Diaz & Benji Madden
Cameron Diaz & Benji Madden

L'attrice e il musicista presentano il loro terzo figlio con un messaggio pieno di gioia e gratitudine.

Covermedia

05.05.2026, 13:00

05.05.2026, 13:04

Cameron Diaz e Benji Madden allargano la famiglia e condividono la notizia con i fan: è nato il loro terzo figlio, un maschietto.

L'attrice della commedia romantica «L'amore non va in vacanza» e il musicista dei Good Charlotte annunciano la nascita del piccolo Nautas Madden con un post pubblicato da Benji su Instagram.

«Cameron e io siamo felici, entusiasti e ci sentiamo così benedetti nell'annunciare la nascita del nostro terzo figlio, Nautas Madden», ha scritto nella didascalia. «Benvenuto al mondo, figlio!! Amiamo la vita con la nostra famiglia: i nostri bambini sono sani e felici, e siamo grati!!».

Il cantante, 47 anni, ha aggiunto: «Ci stiamo divertendo tantissimo, mandiamo a tutti i nostri migliori auguri – la famiglia Madden».

Il post include l'immagine di una nave pirata accanto al nome «Nautas Madden», insieme ad alcuni dettagli sulla sua origine e sul suo significato.

Diaz, 53 anni, ha risposto nei commenti con una serie di emoji a forma di stella e cuore.

La coppia, gelosissima della propria privacy, ha già due figli: Raddix, sei anni, e Cardinal, due.

«Le donne che hanno figli alla mia età sono letteralmente più giovani di 20 anni, ed è una situazione interessante perché io non ho quell'età», aveva dichiarato Cameron Diaz durante un'intervista del 2022 a BBC Radio 2 con Michelle Visage. «E va benissimo così. Ma voglio sentirmi vitale allo stesso modo per mio figlio».

La star di «Charlie's Angels» aveva iniziato a frequentare Madden nel maggio 2014, dopo l'incontro organizzato da Nicole Richie, moglie del gemello Joel: il fidanzamento era arrivato a dicembre e le nozze appena un mese dopo, nel gennaio 2015.

Nel dicembre 2019 è nata la loro prima figlia, Raddix, tramite madre surrogata, seguita dal secondogenito Cardinal nel marzo 2024.

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