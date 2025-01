Cameron Diaz

L'attrice si è detta pronta a tornare sul set della commedia a una condizione: la presenza di Jim Carrey.

Covermedia Covermedia

Cameron Diaz tornerebbe volentieri nei panni di Tina in un eventuale sequel di «The Mask».

La star di Hollywood, 52, ha debuttato sul grande schermo nel 1994 nella commedia diretta da Chuck Russell e con Jim Carrey nella parte del protagonista Stanley Ipkiss / The Mask. Sebbene siano passati oltre 30 anni dal rilascio del film originale, Cameron si è detta pronta a tornare sul set a una condizione: la presenza di Carrey.

«Se Jim è a bordo, allora lo sono anche io. Voglio dire, ho seguito la sua scia fin dal primo giorno», ha dichiarato l'attrice ad Access Hollywood.

Lo stesso Carrey in un recente intervento ha ammesso che tornerebbe volentieri nel ruolo di The Mask. «Deve essere l'idea giusta. Se qualcuno dovesse averla, allora valuterei. Non è una questione di soldi, io scherzo su questa cosa, ma non si sa mai. Non puoi essere mai sicuro», ha detto l'attore a ComicBook il mese scorso.

Il film originale è stato acclamato da pubblico e critica, mentre il sequel del 2005, «The Mask 2», è stato un flop.

Le voci su un possibile terzo film circolano dal 2014 dopo che Mike Richardson, che ha scritto i comics che hanno ispirato i film, ha rivelato di essere al lavoro su nuove idee per continuare la storia del personaggio.