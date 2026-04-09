Commedia cult negli anni '80Cameron Diaz torna protagonista nel sequel del film «In campeggio a Beverly Hills»
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9.4.2026 - 09:30
L'attrice americana guida il seguito della commedia cult anni '80 dopo il ritorno sullo schermo con «Back in Action», accanto a Jamie Foxx.
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09.04.2026, 09:30
09.04.2026, 09:46
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Cameron Diaz sarà la protagonista del sequel di «In campeggio a Beverly Hills», commedia cult degli anni '80 pronta a tornare con un nuovo capitolo.
I dettagli della trama restano riservati, ma alla regia ci sarà Clea DuVall, già nota per «Non ti presento i miei», che firma anche la sceneggiatura per Tristar Pictures, secondo Deadline.
Dopo oltre un decennio lontana dal set, Diaz è tornata lo scorso anno con «Back in Action», action-comedy Netflix accanto a Jamie Foxx.
L'ultima apparizione nel 2014
L'ultima apparizione da protagonista al cinema risaliva al 2014 con il remake musicale di «Annie», dove interpretava Miss Hannigan. Nello stesso anno aveva chiuso una fase intensa della carriera con «Tutte contro lui – The Other Woman» e «Sex Tape – Finiti in rete», prima di allontanarsi dalle scene per dedicarsi alla famiglia.
Tra i titoli che l'hanno consacrata restano «The Mask» del 1994, «Tutti pazzi per Mary» del 1998 e «Charlie's Angels», accanto a Drew Barrymore e Lucy Liu.
Uscito nel 1989, «In campeggio a Beverly Hills» si ispira alla vita della sceneggiatrice e produttrice Ava Fries. La commedia, costruita per Shelley Long all'apice della popolarità dopo «Cin cin», racconta una casalinga viziata decisa a dimostrare alla figlia di sapersi adattare a una vita più spartana come leader delle Wilderness Girls.
Diaz sarà presto anche nella dark comedy «Outcome», in uscita il 10 aprile, e tornerà a dare voce alla Principessa Fiona in «Shrek 5», atteso a dicembre.