Dopo mesi di indiscrezioni, la relazione tra il cantante e l'influencer è ufficiale. I due hanno iniziato a convivere e condividono momenti di vita privata.

Hai fretta? blue News riassume per te La relazione tra Tananai e Camihawke non è più solo una voce. I due sono una coppia a tutti gli effetti e hanno iniziato a convivere.

La conferma arriva direttamente dall'influencer, che negli scorsi giorni ha postato, per la prima volta, una foto inequivocabile insieme al cantante.

Camihawke ha anche parlato apertamente della sua vita privata e sentimentale, che ora prosegue in tutta serenità e felicità, senza però fare il nome del cantante milanese.

In precedenza aveva raccontato - in un video pubblicato sul suo canale YouTube - che il 2025 era stato per lei un anno molto difficile, ma che appunto ora le cose stavano andando decisamente meglio. Mostra di più

La relazione tra Tananai e Camihawke non è più solo una voce. I due sono una coppia a tutti gli effetti e hanno iniziato a convivere.

La conferma arriva direttamente dall'influencer che di recente ha parlato apertamente della sua vita privata e sentimentale e che negli scorsi giorni ha, per la prima volta, postato una foto inequivocabile insieme al cantante, ma non solo.

Ha anche condiviso altre immagini e delle frasi piene di speranza: «Con questo carousel di felicità io, Camilla Boniardi, chiedo ufficialmente ai capi mondiali della chufa se per favore possono portarla anche in Italia affinché io possa finalmente vivere la mia Horchata summer».

Poi ha concluso, con tono leggero e ironico: «Dai siamo vicini, che vi costa, fatemi sapere, in cambio offro penne lisce, grande pasta italiana molto amata».

«Quello passato è stato un anno spaventoso e difficile»

Ma facciamo un passetto indietro. Come ricorda «Chi», già il 20 febbraio Camilla Boniardi, conosciuta appunto come Camihawke, aveva raccontato - in un video pubblicato sul suo canale YouTube - che il 2025 era stato per lei un anno molto difficile, ma che ora le cose stavano andando decisamente meglio.

Aveva descritto quel periodo come una fase di rottura e ricostruzione personale, ma aveva aggiunto che appunto ora vive una nuova realtà accanto alla persona che ama, con la quale condivide la quotidianità.

«Quello passato è stato un anno spaventoso e difficile, ma verso la fine del 2025 c'è stata una risalita. Sono una fenice risorta dalle ceneri e ora sono felice», ha dichiarato nel filmato.

L'influencer ha spiegato come la fine della precedente relazione sia stata traumatica. Ha sottolineato che chiudere un progetto di vita comune è complesso anche quando ci sono le giuste motivazioni.

I consigli sulla convivenza e l'idea di avere figli

La creator ha anche condiviso alcuni consigli per chi sta pensando di andare a vivere insieme. Ha sottolineato l'importanza di mantenere alcuni aspetti nell'intimità di ciascuno: a suo avviso, infatti, il rapporto non deve diventare fraterno e bisogna mantenere accesa l'attrazione.

«Se penso alla mia situazione attuale, il dialogo è sempre stato la base. Bisogna parlare di tutto», ha aggiunto con convinzione.

Riguardo al futuro non ha escluso l'idea di costruire una famiglia. Ha però precisato che non è un'ossessione per lei: «A me i bambini piacciono, non ho mai escluso l'idea di averli, ma non li ho mai messi davanti a tutto. Sono felice della mia vita e non sarò mai quel tipo di donna che dice "sarò una fallita se non avrò dei figli"».

Gli indizi sui social

I segnali della relazione tra Camihawke e Tananai si susseguono da mesi sui social. Il 10 gennaio 2026 entrambi avevano pubblicato foto dal Messico. Stesso luogo e stessa atmosfera di relax per i due che hanno scelto una destinazione lontana dall'Italia. In una storia dell'influencer si intravedeva anche il cantante.

A dicembre 2025 erano circolate voci su un possibile fidanzamento ufficiale. Secondo quanto riportato, il cantante avrebbe presentato la quasi 36enne alla sua famiglia. Era anche spuntato un anello a simboleggiare l'impegno.

Nelle storie dell'influencer era apparsa in ascensore proprio con il cantautore milanese.

L'inizio della frequentazione

Le prime voci su una possibile relazione risalgono all'inizio di settembre 2025. Il 5 settembre Camihawke aveva condiviso video di Tananai in concerto all'Ippodromo di Milano, mentre lei si trovava in prima fila sotto il palco. In precedenza si erano notati scambi di like tra i due sui social.

Successivamente avevano trascorso tempo insieme in montagna: erano stati al Rifugio SEV di Valmadrera sui Corni di Canzo. Le storie Instagram del rifugio mostravano immagini separate, ma scattate nello stesso luogo.

A settembre l'influencer aveva rotto il silenzio sulla propria vita privata con «Fanpage». «Beh, diciamo che è un periodo dove sono molto felice. Non non mi va di raccontare troppo, perché comunque sono argomenti delicati, sono coinvolte persone, però è un bel momento, sono felice, sto riacquistando serenità», aveva spiegato.

Le storie precedenti

Tananai arriva da una separazione recente. Il cantante ha chiuso la relazione con Sara Marino a giugno. Lei stessa aveva confermato la fine su Instagram scrivendo di essere in cerca di casa.

Anche Camihawke ha vissuto a marzo dello scorso anno la fine di una storia importante con Aimone Romizi. Il chitarrista e fondatore dei Fast Animals and Slow Kids è stato il suo compagno per nove anni.

Intervistata da Alessandro Cattelan, aveva spiegato di aver vissuto eventi sconvolgenti.

«Ho esposto tanto della mia vita per tanti anni, lo rifarei, è stato stupendo, però adesso ho un'altra età, sono cambiate alcune cose. Ho capito quali sono i pro e i contro di questo tipo di esposizione e forse ho voglia di provare anche a vivere qualcosa più nel privato», aveva invece dichiarato a Fanpage.

Aveva poi chiarito che non c'è nessun mistero, ma solo una scelta di riservatezza.