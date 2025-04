Camila Giorgi torna sotto i riflettori, ecco dove la vedremo

Camila Giorgi al Venice International Film Festival nel 2021 KEYSTONE

Dopo aver lasciato il tennis e l'Italia in circostanze alquanto misteriose, Camila Giorgi, seguita da accuse e polemiche, si è reinventata modella e influencer culinaria, prima negli Stati Uniti poi in Argentina. Ora è pronta per la tv, come concorrente dell'Isola dei Famosi.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Camila Giorgi ha lasciato il tennis senza preavviso a maggio dello scorso anno.

Dopo essersi trasferita inizialmente negli USA è stata poi la volta dell'Argentina, la sua seconda patria.

A Buenos Aires vive una nuova relazione con il politico Ramiro Marra.

L'ex tennista ha negato che il trasferimento sia legato a motivi fiscali, affermando che è stata una decisione personale per seguire il cuore.

A maggio, a Vicenza, si terrà il processo che la vede coinvolta per i falsi vaccini contro il Covid.

Un possibile ritorno al tennis è da escludere: «Quando chiudo una porta non la riapro più».

Per il piacere dei suoi numerosi fan però, oltre alla moda e al ruolo di influencer culinaria, la ex numero 26 del tennis mondiale parteciperà alla prossima edizione de L'Isola dei Famosi. Mostra di più

Camila Giorgi si prepara a un ritorno sotto i riflettori.

L'ex tennista, che aveva abbandonato improvvisamente il mondo del tennis e lasciato l'Italia mentre era sotto l'occhio del fisco, sarà presto di nuovo visibile al pubblico italiano.

A maggio, come riportato da «oggi.it» infatti, parteciperà come concorrente all'Isola dei Famosi.

L'addio improvviso all'Italia

Lo scorso maggio, l'italiana è scomparsa senza alcun annuncio ufficiale di ritiro dal tennis. Si è poi scoperto che era coinvolta in un contenzioso fiscale, con un pignoramento di addirittura 480.000 euro.

In ottobre, durante un'intervista a «Verissimo», ha spiegato la sua versione: «Avevo pianificato il mio ritiro, era tutto pronto per l’annuncio. Sono stata cancellata delle liste dell’antidoping, i fans hanno cominciato a parlare dell’argomento. La notizia è uscita e hanno detto che ero sparita, ma non era vero».

Ha chiarito che le questioni fiscali erano gestite da terzi e che suo padre, pur essendo il suo allenatore, non era coinvolto in questi aspetti.

Ora vive a Buenos Aires, dove si dedica alla moda e alla cucina come influencer.

L'approdo in tv e le vicende legali

A maggio, Camila sarà una delle naufraghe dell'Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili, che si svolgerà a Cayos Cochinos, in Honduras.

Nello stesso periodo, a Vicenza, si terrà il processo che la vede coinvolta per i falsi vaccini contro il Covid.

In totale sono 23 le persone condannate, accusate anche di corruzione e appropriazione indebita. 10 di questi hanno espresso la volontà di patteggiare; tra questi la dottoressa Grillone Tecioiu, che durante la pandemia avrebbe rilasciato il nulla osta a diversi pazienti senza che fossero effettivamente vaccinati.

Tra questi, appunto, Camila Giorgi e il fratello Leandro.

A tal proposito, come riportato tra gli altri anche da «oggi.it», la nativa di Macerata ha così commentato: «Sono rimasta molto sorpresa dalla dottoressa perché pensavo avessimo un rapporto umano, invece appena è stata in difficoltà ha fatto il mio nome, mi è dispiaciuto. Io non sapevo che non mi avesse fatto il vaccino. L’ho scoperto solo in un secondo tempo che non era vero».

Così, tra pose in costume da bagno per dei brand conosciuti, dispute legali e qualche apparizione in veste da influencer, la 33enne che ha scalato le classifiche del tennis femminile su fino alla 26a posizione ha ora deciso di vendere la sua immagine in televisione.

In fin dei conti, oltre allo sport la ex tennista ha sempre tenuto un piede nel mondo della moda e dello spettacolo.

«Mia mamma mi dice sempre: finché puoi mostrare il tuo corpo approfittane, perché dopo non potrai più farlo», aveva detto nel 2021.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.