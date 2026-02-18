La prima conferma è arrivata con una fotografia insieme al compagno, AndreasIgnacioPasutti, trentenne argentino, tennista e allenatore.
A corredo dell’immagine la scritta «San Valentino a 3» e l’emoji di una donna incinta. Poi, attraverso le domande dei fan, sono emersi altri dettagli: il nome del bambino non è stato ancora scelto, anche se qualche idea c’è già; il parto è previsto in Europa, probabilmente in Italia.
Per la prima volta, inoltre, Giorgi non esclude un possibile ritorno al tennis dopo la maternità. «Sarebbe molto bello», ha risposto a chi le chiedeva se potesse rivederla in campo.
Una relazione lontana dai riflettori
Pasutti mantiene un profilo riservato: il suo account Instagram è privato e seguito da meno di duemila persone. La relazione con Giorgi sarebbe iniziata nel 2025, dopo la fine della storia dell’ex tennista con il politico argentino Ramiro Marra.
Un periodo, quello, segnato da diversi cambiamenti nella vita dell’atleta.
Il ritiro e le polemiche fiscali
Dopo l’addio improvviso alle competizioni e il trasferimento dall’Italia, era emersa la notizia di un pignoramento da 480 mila euro da parte del Fisco.
Intervistata a Verissimo, Giorgi aveva spiegato che il ritiro era stato pianificato e che la sua cancellazione dalle liste antidoping aveva anticipato la comunicazione ufficiale, alimentando le voci su una presunta «sparizione».