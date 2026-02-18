  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Rivelazione social Ecco l'annuncio a sorpresa dell'ex tennista Camila Giorgi 

ai-scrape

18.2.2026 - 09:26

Camila Giorgi in un'immagine d'archivio. 
Camila Giorgi in un'immagine d'archivio. 
IMAGO/Gruppo LiveMedia

Camila Giorgi diventerà mamma. L’ex tennista ha scelto Instagram per condividere la notizia, sorprendendo i suoi follower con un annuncio arrivato nel giorno di San Valentino. A riportarlo è Oggi.

Redazione blue News

18.02.2026, 09:26

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Come riportato da Oggi, Camila Giorgi ha annunciato su Instagram di essere incinta del compagno Andreas Ignacio Pasutti e partorirà in Europa, forse in Italia.
  • L’ex tennista non ha ancora scelto il nome del bambino, ma non esclude un possibile ritorno al tennis dopo la maternità.
  • La gravidanza arriva dopo un periodo difficile segnato dal ritiro, dalle polemiche fiscali e da esperienze televisive come L'Isola dei Famosi.
Mostra di più

La prima conferma è arrivata con una fotografia insieme al compagno, Andreas Ignacio Pasutti, trentenne argentino, tennista e allenatore.

A corredo dell’immagine la scritta «San Valentino a 3» e l’emoji di una donna incinta. Poi, attraverso le domande dei fan, sono emersi altri dettagli: il nome del bambino non è stato ancora scelto, anche se qualche idea c’è già; il parto è previsto in Europa, probabilmente in Italia.

Per la prima volta, inoltre, Giorgi non esclude un possibile ritorno al tennis dopo la maternità. «Sarebbe molto bello», ha risposto a chi le chiedeva se potesse rivederla in campo.

Una relazione lontana dai riflettori

Pasutti mantiene un profilo riservato: il suo account Instagram è privato e seguito da meno di duemila persone. La relazione con Giorgi sarebbe iniziata nel 2025, dopo la fine della storia dell’ex tennista con il politico argentino Ramiro Marra.

Dagli USA all'Argentina. Camila Giorgi si reinventa accanto al suo nuovo amore, ecco chi è

Dagli USA all'ArgentinaCamila Giorgi si reinventa accanto al suo nuovo amore, ecco chi è

Un periodo, quello, segnato da diversi cambiamenti nella vita dell’atleta.

Il ritiro e le polemiche fiscali

Dopo l’addio improvviso alle competizioni e il trasferimento dall’Italia, era emersa la notizia di un pignoramento da 480 mila euro da parte del Fisco.

Intervistata a Verissimo, Giorgi aveva spiegato che il ritiro era stato pianificato e che la sua cancellazione dalle liste antidoping aveva anticipato la comunicazione ufficiale, alimentando le voci su una presunta «sparizione».

Ex tennista. Camila Giorgi è fuggita negli USA «rubando mobili e non pagando l'affitto per mesi»

Ex tennistaCamila Giorgi è fuggita negli USA «rubando mobili e non pagando l'affitto per mesi»

Sulla questione fiscale aveva parlato di responsabilità affidate a professionisti esterni, precisando di non essere stata a conoscenza della situazione al momento del ritiro.

Anche il padre, suo storico allenatore, non si occupava degli aspetti fiscali e sarebbe stato coinvolto suo malgrado.

La vicenda, ha assicurato, è stata nel frattempo risolta.

L’esperienza televisiva

Nel suo percorso recente anche la partecipazione all’L'Isola dei Famosi, interrotta dopo circa due settimane per problemi di salute in famiglia.

Oggi, con l’annuncio della gravidanza, si apre una nuova fase della sua vita.

E mentre si prepara ad accogliere il primo figlio, lascia intravedere la possibilità di un ritorno allo sport che l’ha resa protagonista per anni.

I più letti

Stefano Gabbana mette in vendita il suo superyacht, ecco quanto costa
Brignone ha sciato fino all'oro con una paura mortale: «Ho rovinato la gamba e il ginocchio»
Due ragazzi investiti  e schiacciati contro un edificio a Sankt Moritz
Ecco perché l'ultima lista di nomi dei file Epstein è (quasi) solo fumo negli occhi
Vinícius incanta con un gol da sogno, poi abbandona il campo furioso: cosa gli ha sussurrato l'avversario?

Su Camila Giorgi

Tennis, moda e ora.... Camila Giorgi torna sotto i riflettori, ecco dove la vedremo

Tennis, moda e ora...Camila Giorgi torna sotto i riflettori, ecco dove la vedremo

Continua il giallo del tennis. Camila Giorgi rispunta, ma con lei anche vecchi conti con la giustizia

Continua il giallo del tennisCamila Giorgi rispunta, ma con lei anche vecchi conti con la giustizia

«Camila Giorgi non è scappata». Risolto il mistero della presunta tennista scomparsa?

«Camila Giorgi non è scappata»Risolto il mistero della presunta tennista scomparsa?

Altre notizie

Spettacolo. Damiano David e Dove Cameron: «Stiamo progettando di sposarci in Italia»

SpettacoloDamiano David e Dove Cameron: «Stiamo progettando di sposarci in Italia»

Spettacolo. Shia LaBeouf e Mia Goth si sono lasciati: matrimonio al capolinea dopo nove anni

SpettacoloShia LaBeouf e Mia Goth si sono lasciati: matrimonio al capolinea dopo nove anni

Arte, cultura, intrattenimento. Zurigo: pure un po' di Ticino al Festival del cinema giovane svizzero che compie 50 anni

Arte, cultura, intrattenimentoZurigo: pure un po' di Ticino al Festival del cinema giovane svizzero che compie 50 anni