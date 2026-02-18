Camila Giorgi in un'immagine d'archivio. IMAGO/Gruppo LiveMedia

Camila Giorgi diventerà mamma. L’ex tennista ha scelto Instagram per condividere la notizia, sorprendendo i suoi follower con un annuncio arrivato nel giorno di San Valentino. A riportarlo è Oggi.

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Come riportato da Oggi, Camila Giorgi ha annunciato su Instagram di essere incinta del compagno Andreas Ignacio Pasutti e partorirà in Europa, forse in Italia.

L’ex tennista non ha ancora scelto il nome del bambino, ma non esclude un possibile ritorno al tennis dopo la maternità.

La gravidanza arriva dopo un periodo difficile segnato dal ritiro, dalle polemiche fiscali e da esperienze televisive come L'Isola dei Famosi. Mostra di più

La prima conferma è arrivata con una fotografia insieme al compagno, Andreas Ignacio Pasutti, trentenne argentino, tennista e allenatore.

A corredo dell’immagine la scritta «San Valentino a 3» e l’emoji di una donna incinta. Poi, attraverso le domande dei fan, sono emersi altri dettagli: il nome del bambino non è stato ancora scelto, anche se qualche idea c’è già; il parto è previsto in Europa, probabilmente in Italia.

Per la prima volta, inoltre, Giorgi non esclude un possibile ritorno al tennis dopo la maternità. «Sarebbe molto bello», ha risposto a chi le chiedeva se potesse rivederla in campo.

Una relazione lontana dai riflettori

Pasutti mantiene un profilo riservato: il suo account Instagram è privato e seguito da meno di duemila persone. La relazione con Giorgi sarebbe iniziata nel 2025, dopo la fine della storia dell’ex tennista con il politico argentino Ramiro Marra.

Un periodo, quello, segnato da diversi cambiamenti nella vita dell’atleta.

Il ritiro e le polemiche fiscali

Dopo l’addio improvviso alle competizioni e il trasferimento dall’Italia, era emersa la notizia di un pignoramento da 480 mila euro da parte del Fisco.

Intervistata a Verissimo, Giorgi aveva spiegato che il ritiro era stato pianificato e che la sua cancellazione dalle liste antidoping aveva anticipato la comunicazione ufficiale, alimentando le voci su una presunta «sparizione».

Sulla questione fiscale aveva parlato di responsabilità affidate a professionisti esterni, precisando di non essere stata a conoscenza della situazione al momento del ritiro.

Anche il padre, suo storico allenatore, non si occupava degli aspetti fiscali e sarebbe stato coinvolto suo malgrado.

La vicenda, ha assicurato, è stata nel frattempo risolta.

L’esperienza televisiva

Nel suo percorso recente anche la partecipazione all’L'Isola dei Famosi, interrotta dopo circa due settimane per problemi di salute in famiglia.

Oggi, con l’annuncio della gravidanza, si apre una nuova fase della sua vita.

E mentre si prepara ad accogliere il primo figlio, lascia intravedere la possibilità di un ritorno allo sport che l’ha resa protagonista per anni.