Camila Giorgi ora vive in Sud America. Keystone

L'ex tennista italiana Camila Giorgi ha rivelato di essersi trasferita a Buenos Aires. La sua nuova relazione con il politico Ramiro Marra è nata da un colpo di fulmine.

Hai fretta? blue News riassume per te Camila Giorgi ha lasciato il tennis e si è trasferita a Buenos Aires, dove vive una nuova relazione con il politico Ramiro Marra.

L'ex tennista ha negato che il trasferimento sia legato a motivi fiscali, affermando che è stata una decisione personale per seguire il cuore.

Ai fan che chiedevano di un possibile ritorno al tennis, la 32enne ha risposto che non succederà: «Quando chiudo una porta non la riapro più». Mostra di più

Camila Giorgi ha intrapreso un nuovo capitolo della sua vita, lasciandosi alle spalle il mondo del tennis.

Recentemente, ha condiviso sui social media di essersi trasferita a Buenos Aires, in Argentina, per amore. Solo un mese fa, durante un'intervista a «Verissimo», aveva chiarito che il suo trasferimento non era una fuga dall'Italia per motivi fiscali, ma una scelta di vita che l'aveva portata a Miami, negli Stati Uniti.

Ora, la sua biografia su Instagram conferma il suo trasferimento a Buenos Aires. Rispondendo alle domande dei fan, Camila ha dichiarato di non avere intenzione di lasciare il Sud America, sottolineando che la cosa che ama di più del Paese è il suo nuovo fidanzato.

Ha raccontato che il loro incontro è avvenuto nel suo ufficio ed è stato amore a prima vista.

In precedenza, la 32enne aveva rivelato di essere legata a David Holiner, un imprenditore statunitense. La sua nuova relazione è invece con Ramiro Marra, un noto politico di Buenos Aires.

In occasione del compleanno del suo nuovo amato, l'ex tennista ha condiviso una foto di loro due con la maglia del Boca Juniors, mentre lo stesso politico ha confermato la loro relazione con un post sui social, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto.

La vita di Camila sembra ormai lontana dal tennis. Quando i fan le hanno chiesto se ci fosse la possibilità di un suo ritorno, la sua risposta è stata chiara: «Mai, quando chiudo una porta non la riapro più».

Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (AI). Tutti i contenuti adottati dall'IA sono verificati dal team editoriale.