Camila Giorgi ha partecipato all'Isola dei famosi. Imago

Dopo aver annunciato la gravidanza del suo primo figlio, l'ex tennista Camila Giorgi ha sorpreso i fan condividendo un'altra grande novità: il matrimonio con Andreas Ignacio Pasutti.

Dopo aver annunciato poche settimane fa di essere incinta del suo primo figlio, Camila Giorgi ha condiviso un’altra grande novità: l'ex tennista si è sposata con Andreas Ignacio Pasutti, con cui sta per diventare madre.

Secondo quanto mostrano alcune foto pubblicate sui social dalla stessa 34enne, il matrimonio si sarebbe svolto in forma privata a Buenos Aires, città d'origine del marito.

Stando a «Oggi», la cerimonia è stata semplice e discreta: per l'occasione la ex numero uno italiana ha scelto un abito bianco corto e minimal con un piccolo bouquet, mentre lo sposo ha optato per un completo chiaro.

Gli scatti, condivisi in bianco e nero su Instagram, mostrano i due sorridenti e complici per le strade della città. A corredo delle immagini la donna ha scritto solo poche parole: «Da qui all'eternità», accompagnate dal simbolo dell'infinito.

Della relazione fra i due si sa ancora poco. L'uomo è un ex tennista e oggi allenatore, e i due potrebbero essersi conosciuti proprio nel mondo del tennis. La relazione sarebbe iniziata nel 2024, dopo la fine della storia dell’atleta con Ramiro Marra.

Negli ultimi mesi la vita dell'ex giocatrice è cambiata rapidamente: dopo il ritiro dal tennis professionistico e la partecipazione all'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, conclusa anticipatamente per motivi familiari, Giorgi si prepara ora a una nuova fase della sua vita.

L'attenzione è tutta sulla nascita del primo figlio, che - come lasciato intendere dalla stessa ex tennista - potrebbe venire al mondo proprio in Italia.