Camila Raznovich Covermedia

Su Rai 3 la gara tra territori si gioca sul consenso, oltre il racconto.

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Camila Raznovich rilancia «Il Borgo dei Borghi» e sposta la sfida sul voto. Su Rai 3 il format torna all'interno di «Kilimangiaro» e riparte da una dinamica ormai centrale: non basta raccontare un luogo, serve attivare consenso. La competizione mantiene la sua struttura narrativa, ma è il meccanismo del voto a incidere sull'esito finale.

Alla guida c'è la conduttrice milanese, presenza stabile del progetto, che tiene insieme racconto e confronto. Il suo ruolo va oltre la conduzione: diventa il punto di equilibrio tra valorizzazione culturale e dinamica televisiva, accompagnando lo spettatore dentro una sfida che si gioca anche fuori dallo schermo.

Il verdetto spetta al pubblico

Come confermato dalla Rai nella presentazione ufficiale, «sarà il pubblico a decidere il borgo più bello d'Italia». Un passaggio che ribadisce il peso del voto e, di conseguenza, la capacità dei territori di mobilitare comunità e sostenitori.

La vittoria non dipende solo dall'estetica o dalla storia, ma dalla capacità di mobilitare consenso. Negli anni, il programma ha mostrato come la partita si giochi anche fuori dallo schermo, tra campagne online e iniziative locali che spingono le candidature ben oltre il racconto televisivo.

Il format mantiene così una doppia natura, tra intrattenimento e promozione, trasformando ogni località in un caso mediatico.

La finale è prevista nel periodo pasquale su Rai 3, quando il voto del pubblico decreterà in diretta il vincitore dell'edizione 2026.