Camilla si è presentata vestita di tutto punto all'apertura del Parlamento. IMAGO/Spotlight Royal

La regina Camilla è molto preoccupata per Carlo: non per la prognosi del cancro, ma per il peso psicologico della malattia. Ma va avanti a testa alta. A dirlo è un'esperta reale.

fts Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te Camilla ha festeggiato il suo 77mo compleanno sull'isola di Guernsey dopo l'apertura del Parlamento nel Regno Unito.

Carlo III ha letto la dichiarazione del primo ministro Keir Starmer in Parlamento.

Nonostante la diagnosi di cancro del marito, Camilla non ha mostrato alcuna preoccupazione e ha potuto contare sul sostegno della famiglia reale. Mostra di più

Insieme al marito, re Carlo III, la regina Camilla ha trascorso il suo 77° compleanno sull'isola di Guernsey. La regina britannica è nata il 17 luglio del 1947, ma ha festeggiato solo dopo l'apertura del Parlamento del Regno Unito, dove si è presentata vestita di tutto punto e con la corona.

Il mare e le rocce dell'isola non l'hanno trattenuta dai suoi doveri reali: Carlo e la moglie hanno viaggiato da Buckingham Palace in una carrozza dorata. In Parlamento, il Re ha poi letto la dichiarazione del Governo del neo-primo ministro Keir Starmer.

Il sostegno della Royal Family

Come ha scritto Rebecca English sul «Daily Mail», non aveva «mai visto Camilla così preoccupata» come al momento della diagnosi del cancro del marito. L'autrice assicura però che ciò non era dovuto a una prognosi infausta per il re, ma al peso psicologico del cancro, che non è facile per il pazienze, ma nemmeno per tutta la famiglia.

Nel giorno del suo compleanno, tuttavia, non ha lasciato trasparire nulla di tutto ciò; Camilla sembra «andare avanti a testa alta», secondo English. Da tempo può contare sul sostegno della famiglia reale e sicuramente è sempre informata sulle cure ricevute da Carlo.