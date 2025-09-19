  1. Clienti privati
Saga musicale Disney I Jonas Brothers tornano sul palco con Demi Lovato per «Camp Rock 3»

Covermedia

19.9.2025 - 09:30

Jonas Brothers
Jonas Brothers

Il nuovo capitolo della saga musicale Disney è ufficialmente in produzione. Confermati i protagonisti storici e un cast di volti freschi pronti a conquistare la nuova generazione.

Covermedia

19.09.2025, 09:30

19.09.2025, 09:38

Il ritorno che i fan aspettavano da oltre dieci anni è realtà: «Camp Rock 3» è stato ufficialmente confermato, con Nick, Joe e Kevin Jonas pronti a rivestire i panni che li hanno consacrati a livello mondiale.

L'annuncio è arrivato direttamente su TikTok, dove i tre fratelli hanno rivelato che il film è stato messo in cantiere per Disney+ e Disney Channel.

Ma non saranno soli: Demi Lovato, che nel 2008 aveva fatto sognare milioni di spettatori interpretando Mitchie Torres, non solo tornerà dietro le quinte come produttrice esecutiva, ma guiderà il progetto insieme ai Jonas Brothers.

Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television, ha dichiarato: «Camp Rock è una parte fondamentale dell'eredità dei Disney Channel Original Movie, con musica indimenticabile, storie piene di energia e personaggi rimasti nel cuore dei fan fino a oggi. Riportarlo in vita con Kevin, Joe, Nick e Demi è un momento di chiusura del cerchio, e non vediamo l'ora di reintrodurre questo mondo a una nuova generazione».

Chi ci sarà sul set con i tre fratelli

Sul set, oltre ai fratelli Jonas nei ruoli dei Gray (Joe nei panni di Shane, Nick in quelli di Nate e Kevin come Jason), tornerà anche Maria Canals-Barrera nei panni della mamma di Mitchie, Connie.

Accanto a loro, una nuova ondata di talenti: Liamani Segura interpreterà Sage, Malachi Barton sarà Fletch e Lumi Pollack vestirà i panni di Rosie.

Le riprese sono iniziate questa settimana a Vancouver, in Canada, dopo che Joe aveva già stuzzicato i fan leggendo ad alta voce dal suo telefono la nota «Camp Rock 3» durante un'intervista a «Hot Ones».

La trama ruoterà intorno ai Connect 3, che vedranno sfumare l'apertura del loro tour di reunion e saranno costretti a tornare al Camp Rock per scoprire nuove promesse musicali.

