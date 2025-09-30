  1. Clienti privati
Ecco dov'è stata Campionato in pausa? Alisha Lehmann si concede un week end fuori porta insieme a una compagna del Como

30.9.2025 - 11:56

Alisha Lehmann ha trascorso il fine settimana a Monaco di Baviera. 
Instagram @Alisha Lehmann

Alisha Lehmann si è concessa un fine settimana di svago. Lunedì ha condiviso sui suoi social una storia che la ritrae all'Oktoberfest di Monaco, con un boccale di birra da un litro in mano.

Antonio Fontana

La Serie A femminile di calcio era in pausa lo scorso fine settimana, e alcune giocatrici ne hanno approfittato per rilassarsi. Tra queste, l'attaccante svizzera Alisha Lehmann ha scelto di immergersi nell'atmosfera festosa dell'Oktoberfest di Monaco.

Vestita con l'abito tradizionale bavarese, la calciatrice bernese ha vissuto appieno l'esperienza locale. Ha trascorso la serata in compagnia della sua compagna di squadra al Como, l'americana Alex Kerr, 24 anni.

Giocatrice del Como dall'estate scorsa - dopo il trasferimento dalla Juventus - Il prossimo week end, Alisha Lehmann sarà impegnata in un contesto diverso: la sua squadra affronterà la Lazio in campionato.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

