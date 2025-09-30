La Serie A femminile di calcio era in pausa lo scorso fine settimana, e alcune giocatrici ne hanno approfittato per rilassarsi. Tra queste, l'attaccante svizzera Alisha Lehmann ha scelto di immergersi nell'atmosfera festosa dell'Oktoberfest di Monaco.
Vestita con l'abito tradizionale bavarese, la calciatrice bernese ha vissuto appieno l'esperienza locale. Ha trascorso la serata in compagnia della sua compagna di squadra al Como, l'americana Alex Kerr, 24 anni.
Giocatrice del Como dall'estate scorsa - dopo il trasferimento dalla Juventus - Il prossimo week end, Alisha Lehmann sarà impegnata in un contesto diverso: la sua squadra affronterà la Lazio in campionato.