Can Yaman Con Sara Bluma

La dj rompe il silenzio e pubblica le foto dei lividi: «Non sto più zitta».

Covermedia Covermedia

Sara Bluma, dj e attuale compagna di Can Yaman, ha deciso di parlare.

In un post su Instagram – diretto, crudo e quanto non mai necessario – ha mostrato i lividi sul viso e raccontato le violenze subite dall'ex compagno, da cui ha avuto un figlio: «Sono stata in silenzio troppo tempo. Ora tocca a me dire la mia versione».

Nessun matrimonio legale tra loro, precisa. Solo una relazione finita male, con abusi e tentativi continui di ostacolarla nel vedere il bambino: «Non ho mai avuto paura di lui, ma mi ha manipolata. Mi ha detto che mi avrebbe rovinato. Non ci riuscirà».

Il post si chiude con un appello: «Abbiamo tutte il diritto di vivere libere. Non siete sole. È ora di dire basta».

Can Yaman: «Sono fiero di te. Gran coraggio»

Can Yaman ha rilanciato le foto nelle sue Stories. Nessun comunicato, nessun filtro: «Ti amo. Farò di tutto per sostenerti. Sono fiero di te. Gran coraggio, finalmente».

Poi risponde anche a chi lo accusa: «Conosco Sara da due mesi, non da un anno. L'ex non era mio amico. Ma molti di voi dovrebbero imparare a lavarsi la bocca prima di parlare».