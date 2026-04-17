Can Yaman blocca la mano di una fan: il video fa il giro del web, che s'infiamma

L'attore turco Can Yaman (foto d'archivio). KEYSTONE

Alla Festa della Polizia di Roma una fan ha tentato di accarezzare il volto di Can Yaman. L'attore turco ha scansato la mano con fermezza, ma senza perdere la pazienza. Sul web si è scatenato subito il dibattito: molti utenti sottolineano come la reazione sarebbe stata diversa a parti invertite.

Hai fretta? blue News riassume per te Ospite alla Festa della Polizia di Roma, Can Yaman ha scansato la mano di una fan che ha tentato di toccargli il volto.

Il video dell'episodio è diventato ben presto virale, scatenano le opinioni contrastanti del web.

Tra chi giustifica l'entusiasmo dell'ammiratrice, la maggior parte degli utenti sottolinea come a parti invertite «si sarebbe scatenato il putiferio». Mostra di più

Can Yaman era ospite alla Festa della Polizia di Roma quando si è verificato un episodio che ha attirato l'attenzione del web.

Come riporta, tra gli altri, «Leggo», una fan presente all'evento ha allungato la mano verso di lui cercando un contatto fisico non richiesto.

L'attore turco ha reagito con fermezza respingendo il gesto dell'ammiratrice senza però perdere la calma.

Un doppio standard

Il filmato del momento ha iniziato a circolare rapidamente online. Le opinioni del web si dividono tra chi comprende l'entusiasmo dei fan e chi sottolinea l'importanza di rispettare lo spazio personale anche delle celebrità.

Il commento più diffuso tra i post solleva una questione centrale: «Se fosse stato Yaman ad accarezzare una fan, sarebbe successo un putiferio». Questa osservazione ha alimentato un acceso dibattito sui social riguardo al doppio standard nel trattamento di episodi simili.

Nonostante l'episodio l'attore ha continuato a dedicarsi al pubblico. Ha posato per selfie e firmato autografi mostrando professionalità anche nello Spazio della Legalità.

In quell'occasione ha ripercorso il successo di «Viola come il mare» e ha parlato del suo impegno nel progetto «Sandokan».

Non è la prima volta

Come scrive il portale, la relazione tra il divo e il pubblico italiano ha conosciuto altri momenti difficili. L'attore ha raccontato in passato di essere stato inseguito fino all'ascensore di casa propria. Ha anche ricevuto giudizi severi sui social media.

L'estate scorsa aveva risposto con sarcasmo ai suoi critici che lo accusavano di tutto: «Sono vecchio, sono brutto, sono drogato... Ho rovinato la mia carriera», aveva scritto.

Ma Yaman sembra continuare a lavorare e a mantenere il controllo anche quando qualcuno prova a violare la sua privacy.