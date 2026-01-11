  1. Clienti privati
Blitz antidroga a Istanbul Can Yaman dopo l'arresto: «Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze?»

SDA

11.1.2026 - 18:34

Can Yaman
Can Yaman
Matteo Chinellato

«Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Però voi no! Per favore non fate anche voi l'errore di fare copy paste delle notizie che arrivano dal Bosforo».

Keystone-SDA

11.01.2026, 18:34

Lo scrive su Instagram Can Yaman, postando una foto con il Colosseo sullo sfondo, dopo essere stato arrestato e rilasciato ieri a Istanbul nell'ambito di un'operazione antidroga.

Turchia. Blitz antidroga a Istanbul, arrestato l'attore Can Yaman

TurchiaBlitz antidroga a Istanbul, arrestato l'attore Can Yaman

«Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in cosi poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. Vi voglio bene», ha precisato il modello e attore turco di 37 anni molto noto anche al pubblico per avere recitato in popolari serie televisive, come il recente remake di «Sandokan».

Ricordiamo che venerdì sera è scattata un'operazione del Dipartimento anti-droga di Istanbul in alcuni dei night club più esclusivi della città sul Bosforo.

Tra i vip finiti in manette c'era anche Can Yaman, mentre era nella discoteca Ruby di Ortakoy, un quartiere affacciato sul Bosforo sulla sponda europea di Istanbul, il quale è però appunto poi stato rilasciato.

L'attore non era indagato e su di lui non pendeva alcun mandato d'arresto, ma forse qualcuno ha cercato di incastrarlo con una soffiata. Qualcuno avrebbe infatti segnalato un presunto uso di droghe da parte del Sandokan italiano e durante la retata, secondo quanto aveva riferito il quotidiano «Hurriyet», sarebbe stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e quindi arrestato.

Ma il diretto interessato, come detto, smentisce categoricamente queste informazioni diffuse dai media turchi.

