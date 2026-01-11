Can Yaman dopo l'arresto: «Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze?»

«Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in cosi poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. Vi voglio bene», ha precisato il modello e attore turco di 37 anni molto noto anche al pubblico per avere recitato in popolari serie televisive, come il recente remake di «Sandokan».
Ricordiamo che venerdì sera è scattata un'operazione del Dipartimento anti-droga di Istanbul in alcuni dei night club più esclusivi della città sul Bosforo.
Tra i vip finiti in manette c'era anche Can Yaman, mentre era nella discoteca Ruby di Ortakoy, un quartiere affacciato sul Bosforo sulla sponda europea di Istanbul, il quale è però appunto poi stato rilasciato.
L'attore non era indagato e su di lui non pendeva alcun mandato d'arresto, ma forse qualcuno ha cercato di incastrarlo con una soffiata. Qualcuno avrebbe infatti segnalato un presunto uso di droghe da parte del Sandokan italiano e durante la retata, secondo quanto aveva riferito il quotidiano «Hurriyet», sarebbe stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e quindi arrestato.
Ma il diretto interessato, come detto, smentisce categoricamente queste informazioni diffuse dai media turchi.