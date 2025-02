Can Yaman pronto al ritorno KEYSTONE

Un'epopea tra leggenda e realtà: la nuova miniserie evento del 2025 su Canale 5.

Covermedia Covermedia

Can Yaman, celebre attore turco, è pronto a conquistare nuovamente il pubblico italiano con «Il Turco», una miniserie che promette di essere uno degli eventi televisivi più attesi del 2025.

La serie, ispirata al romanzo «El Turco – Un'avventura inedita durante il secondo assedio di Vienna» di Orhan Yeniaras, narra la storia di Hasan Balaban, un giannizzero ottomano che, dopo la battaglia di Vienna del 1683, trova rifugio nel piccolo paese di Moena, in Val di Fassa.

Qui, accolto dagli abitanti, diventa un simbolo di resistenza, guidandoli in una rivolta contadina contro i signori feudali.

Accanto a Yaman troviamo Greta Ferro

Accanto a Yaman, nel ruolo di Hasan Balaban, troviamo Greta Ferro, già nota per la serie «Made in Italy», e un cast internazionale che include Will Kemp, Kieran O'Reilly, David Nykl, Slavko Sobin e Magnus Samuelsson. La regia è affidata a Uluç Bayraktar, mentre la sceneggiatura porta la firma di Kerem Deren e Çişil Hazal Tenim.

Con un budget di circa 28 milioni di dollari, «Il Turco» si presenta come una produzione di alto livello, con costumi curati da Carlo Poggioli e scenografie di Daniela Zorzetto.

Le riprese, effettuate in Ungheria, hanno rappresentato una vera sfida per il cast. Can Yaman ha dichiarato: «Quando ho letto la sceneggiatura, mi sono emozionato. Era esattamente il tipo di progetto che sognavo: un racconto internazionale, epico e coinvolgente».

La miniserie, che andrà in onda su Canale 5, offre un'immersione spettacolare nel passato, tra azione, emozioni e scenari mozzafiato, e si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di storie epiche e avvincenti.