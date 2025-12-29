  1. Clienti privati
Nuovi menu Cannavacciuolo accelera tra cucina e tv

Covermedia

29.12.2025 - 13:00

Antonino Cannavacciuolo
Antonino Cannavacciuolo
covermedia

Nuovi menù, impegni televisivi e una filosofia che non cambia.

Covermedia

29.12.2025, 13:00

29.12.2025, 13:19

Antonino Cannavacciuolo non rallenta e continua a presidiare più fronti con la stessa idea di fondo: il lavoro viene prima di tutto.

Tra ristorazione d'eccellenza e televisione, lo chef campano attraversa una fase di intensa attività senza cambiare registro. «Questo mestiere non è un sacrificio, è una scelta», ha spiegato più volte, ribadendo il senso di una dedizione che non conosce stagioni morte.

Il centro resta Villa Crespi, dove sono in corso nuovi percorsi degustazione e un affinamento costante della proposta gastronomica. Cannavacciuolo supervisiona brigate e menù, mantenendo un legame diretto con la cucina anche nei periodi più esposti mediaticamente. «La cucina è equilibrio e pazienza», una frase ricorrente nel suo racconto pubblico, che descrive il metodo prima ancora dello stile.

Parallelamente proseguono gli impegni televisivi. Tra «MasterChef Italia» e «Cucine da Incubo Italia», l'agenda resta serrata. La tv, però, non è mai presentata come un fine: «La televisione amplifica, ma se dietro non c'è sostanza non regge», ha chiarito lo chef, sottolineando come la credibilità nasca prima nei ristoranti e poi sullo schermo.

Avanza anche il lavoro sui bistrot e sui format più accessibili del gruppo, pensati per portare la sua cucina in contesti diversi, senza snaturarne l'identità. Un'espansione controllata, fondata sulla formazione delle squadre e su una visione di lungo periodo. «Quando gli altri festeggiano, tu lavori», ripete spesso Cannavacciuolo, sintetizzando il prezzo della continuità.

Nei prossimi mesi lo chef sarà impegnato tra eventi gastronomici, nuovi menù stagionali a Villa Crespi e le registrazioni televisive, confermando una presenza costante e una traiettoria che tiene insieme rigore, popolarità e solidità imprenditoriale.

