  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Spettacolo Cannes 2026, Kristen Stewart e Rami Malek tra le star in concorso

Covermedia

10.4.2026 - 09:30

Kristen Stewart
Kristen Stewart

«Full Phil» e «The Man I Love» debuttano al Festival di Cannes 2026, tra Midnight Screenings e corsa alla Palma d'Oro.

Covermedia

10.04.2026, 09:30

10.04.2026, 09:57

I nuovi film con Kristen Stewart e Rami Malek saranno presentati al Festival di Cannes 2026, in programma a maggio.

L'attrice di «Twilight», che lo scorso anno ha portato sulla Croisette il suo debutto alla regia «The Chronology of Water», tornerà al festival per sostenere la première mondiale di «Full Phil», diretto da Quentin Dupieux.

La commedia drammatica dai toni surreali, con Woody Harrelson ed Emma Mackey nel cast, sarà presentata nella sezione «Midnight Screenings», secondo quanto annunciato nella selezione ufficiale.

Tra i titoli più attesi figura anche «The Man I Love», musical fantasy di Ira Sachs con Rami Malek, Tom Sturridge, Rebecca Hall ed Ebon Moss-Bachrach. Il film sarà in concorso principale e gareggerà per la Palma d'Oro.

Tra gli altri titoli in competizione ci sono «Bitter Christmas» di Pedro Almodóvar, «Coward» di Lukas Dhont, «Fatherland» di Paweł Pawlikowski, «Parallel Tales» di Asghar Farhadi e «Sheep in the Box» di Hirokazu Kore-eda.

Tra le proiezioni speciali figurano i documentari «John Lennon: The Last Interview» di Steven Soderbergh e «Avedon» di Ron Howard, mentre John Travolta presenterà sulla Croisette il suo debutto alla regia «Propeller One-Way Night Coach».

Tra le altre anteprime spiccano «Her Private Hell» di Nicolas Winding Refn, con Sophie Thatcher e Charles Melton, e il crime drama «Diamond», scritto, diretto e interpretato da Andy Garcia, con Brendan Fraser e Vicky Krieps nel cast.

Nella sezione «Un Certain Regard» aprirà «Teenage Sex and Death at Camp Miasma», slasher con Gillian Anderson e Hannah Einbinder, accanto al debutto alla regia di Jordan Firstman con «Club Kid», interpretato dallo stesso Firstman e da Cara Delevingne.

A differenza delle edizioni precedenti, la selezione 2026 non include al momento grandi produzioni hollywoodiane, ma nuovi titoli potrebbero essere annunciati nelle prossime settimane.

Il Festival di Cannes 2026 si aprirà il 12 maggio con la commedia romantica francese «The Electric Kiss» e si concluderà il 23 maggio.

I più letti

Un anziano perde la coincidenza delle FFS e finisce nel registro dei passeggeri «in nero»
Dalla guerra alla pompa di benzina: ecco in 5 punti come la Svizzera è pronta ad affrontare la crisi del petrolio
I piloti della Edelweiss vedono un «grosso uccello» e abortiscono il decollo a 266 km/h
Se il passaggio da Hormuz tornasse alla normalità, quando diminuirà il costo della benzina?
Vivian Wilson, figlia di Elon Musk rompe il silenzio: «Un'infanzia isolante e strana»

Altre notizie

Dopo 10 anni. Valerio Scanu sul litigio con Maria De Filippi: «Oggi non ho rancore. Si potrebbe anche passare oltre»

Dopo 10 anniValerio Scanu sul litigio con Maria De Filippi: «Oggi non ho rancore. Si potrebbe anche passare oltre»

Distanza insanabile. Vivian Wilson, figlia di Elon Musk rompe il silenzio: «Un'infanzia isolante e strana»

Distanza insanabileVivian Wilson, figlia di Elon Musk rompe il silenzio: «Un'infanzia isolante e strana»

Non solo cinema. Ambra Angiolini ufficializza la sua nuova fiamma su Instagram. Ecco chi è Pico Cibelli

Non solo cinemaAmbra Angiolini ufficializza la sua nuova fiamma su Instagram. Ecco chi è Pico Cibelli