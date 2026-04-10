Kristen Stewart

«Full Phil» e «The Man I Love» debuttano al Festival di Cannes 2026, tra Midnight Screenings e corsa alla Palma d'Oro.

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I nuovi film con Kristen Stewart e Rami Malek saranno presentati al Festival di Cannes 2026, in programma a maggio.

L'attrice di «Twilight», che lo scorso anno ha portato sulla Croisette il suo debutto alla regia «The Chronology of Water», tornerà al festival per sostenere la première mondiale di «Full Phil», diretto da Quentin Dupieux.

La commedia drammatica dai toni surreali, con Woody Harrelson ed Emma Mackey nel cast, sarà presentata nella sezione «Midnight Screenings», secondo quanto annunciato nella selezione ufficiale.

Tra i titoli più attesi figura anche «The Man I Love», musical fantasy di Ira Sachs con Rami Malek, Tom Sturridge, Rebecca Hall ed Ebon Moss-Bachrach. Il film sarà in concorso principale e gareggerà per la Palma d'Oro.

Tra gli altri titoli in competizione ci sono «Bitter Christmas» di Pedro Almodóvar, «Coward» di Lukas Dhont, «Fatherland» di Paweł Pawlikowski, «Parallel Tales» di Asghar Farhadi e «Sheep in the Box» di Hirokazu Kore-eda.

Tra le proiezioni speciali figurano i documentari «John Lennon: The Last Interview» di Steven Soderbergh e «Avedon» di Ron Howard, mentre John Travolta presenterà sulla Croisette il suo debutto alla regia «Propeller One-Way Night Coach».

Tra le altre anteprime spiccano «Her Private Hell» di Nicolas Winding Refn, con Sophie Thatcher e Charles Melton, e il crime drama «Diamond», scritto, diretto e interpretato da Andy Garcia, con Brendan Fraser e Vicky Krieps nel cast.

Nella sezione «Un Certain Regard» aprirà «Teenage Sex and Death at Camp Miasma», slasher con Gillian Anderson e Hannah Einbinder, accanto al debutto alla regia di Jordan Firstman con «Club Kid», interpretato dallo stesso Firstman e da Cara Delevingne.

A differenza delle edizioni precedenti, la selezione 2026 non include al momento grandi produzioni hollywoodiane, ma nuovi titoli potrebbero essere annunciati nelle prossime settimane.

Il Festival di Cannes 2026 si aprirà il 12 maggio con la commedia romantica francese «The Electric Kiss» e si concluderà il 23 maggio.