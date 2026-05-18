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Standing ovation al Festival di Cannes per il nuovo thriller di James Gray. Ma Scarlett Johansson non era in sala, e il regista ha provato invano a chiamarla davanti al pubblico.

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«Paper Tiger» conquista il Festival di Cannes con una standing ovation di 10 minuti durante la première mondiale al Grand Théâtre Lumière.

Tra i più calorosi negli applausi anche Cate Blanchett e Julianne Moore, presenti in sala per celebrare il nuovo film di James Gray.

Visibilmente emozionato, il regista ha ringraziato il pubblico con un discorso dedicato all'importanza del cinema e degli spettatori.

«Ho molti più capelli grigi ormai, non solo nel nome ma anche nella barba», ha scherzato Gray. «E ho finalmente imparato ad apprezzare. Senza di voi non esiste il cinema. E oggi il cinema ha bisogno di voi più che mai.»

Il thriller, interpretato da Scarlett Johansson, Adam Driver e Miles Teller, segue la storia di due fratelli lanciati all'inseguimento del sogno americano, fino al coinvolgimento in un pericoloso piano della mafia russa che finisce per travolgere la loro famiglia tra tensioni e tradimenti.

Driver e Teller hanno partecipato alla première, mentre Johansson era assente perché impegnata sul set del reboot de «L'Esorcista».

Secondo Variety, Gray ha persino provato a telefonarle durante la standing ovation per condividere il momento con lei. Ma l'attrice non ha risposto.

Il regista ha quindi scosso la testa con finta esasperazione, mostrando il telefono al pubblico mentre la chiamata finiva direttamente in segreteria.