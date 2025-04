La Palma d'Oro di Cannes, realizzata da Chopard. sda

Ci sarà anche l'attrice italiana Alba Rohrwacher nella giuria di Cannes. L'annuncio del festival a completamento del gruppo che con Juliette Binoche alla presidenza assegnerà la Palma d'oro sabato 24 maggio.

Con loro anche l'attrice e regista americana Halle Berry, la regista e sceneggiatrice indiana Payal Kapadia, la scrittrice franco-marocchina Leïla Slimani, il regista, documentarista e produttore congolese Dieudo Hamadi, il regista e sceneggiatore coreano Hong Sang-soo, il regista, sceneggiatore e produttore messicano Carlos Reygadas e l'attore americano Jeremy Strong.

Alice Rohrwacher è stata scelta per presiedere la giuria della Caméra d’Or, il premio dedicato a un’opera prima che verrà assegnato durante la cerimonia di chiusura. Succede così al duo di giurati che hanno rivestito questo incarico lo scorso anno, Emmanuelle Béart e Baloji. «Le prime esperienze rivestono un’importanza unica e restano con noi per tutta la vita», ha commentato la regista. «È come varcare la soglia di una stanza sconosciuta, sorprendersi al primo bacio o mettere piede in una terra lontana: quegli attimi sono avvolti da una luce dorata nella nostra memoria. Proprio per questo il premio più prestigioso riservato alle opere prime si chiama Caméra d’Or».

Grande entusiasmo anche per la sorella Alba Rohrwacher, che siederà tra i giurati del Concorso.